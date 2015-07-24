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    Мутко: «Не будем больше экспериментировать на сборной России»

    Министр спорта РФ и главный претендент на пост президента Российского футбольного союза (должности, скорее всего, будут совмещаться) Виталий Мутко высказался касательно скорого назначения нового главного тренера сборной России по футболу.
    «Мы работаем над назначением главного тренера сборной России. Леонид Слуцкий? Конечно, он входит в число кандидатов. Я уже говорил, что мы назначим российского специалиста, у которого есть определенный опыт и результаты. Мы не можем больше ставить эксперименты в сборной России, в том числе назначать в нее молодых тренеров. Конечно, приятно, что у нас есть молодые тренеры, такие как Андрей Кобелев, Дмитрий Аленичев и Дмитрий Хохлов. Это потенциал российского футбола. Если они заявят о себе, то получат шанс возглавить сборную страны. Тогда нам не придется думать о приглашении иностранцев», - приводит слова главного человека в российском спорте «Чемпионат.ком».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    24.07.2015 17:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +58

      Nooki 24 июля 2015, 20:00

      может Карпина?))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 18:56

      Пора заканчивать с мыльной оперой...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 18:34

      умница, талант! а вот тот, кто Капеллу лоббировал, нехороший был! странно, что фамилии совпадают...

      -1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 24 июля 2015, 17:14

      Отмени лимит лучше, чтобы не экспериментировать.

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Freyk 24 июля 2015, 19:47

      Полностью согласен!

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