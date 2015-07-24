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    Ярмоленко: «Не хочется потом плакать, что не попробовал себя в более сильном чемпионате»

    Лидер атак команды киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко в очередной раз прокомментировал свой возможный уход из команды. Ранее сообщалось, что «Сток Сити» предлагает за нападающего 13, 5 млн фунтов.

    «Динамо» - это команда, за которую болел с детских лет, которая воспитала меня и сделала тем, кем я сегодня являюсь. Хочу, чтобы родной клуб получил за меня достойную компенсацию. Мой контракт действует еще на протяжении года - и переговоры по поводу трансфера потенциальные покупатели должны вести исключительно с динамовским с президентом Игорем Михайловичем Суркисом.

    Можете мне не верить, но финансовая сторона будущего контракта не играет решающей роли. Деньги, конечно, важны, однако намного важнее, как ни банально это прозвучит, - перспектива развития и роста. Чего точно не хотелось бы, так это действительно плакать в возрасте за тридцать о том, что не попробовал себя когда-то в серьезном чемпионате, имея такой шанс», - заявил Ярмоленко в интервью «Спорт-Экспрессу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)

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    24.07.2015 17:02
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +44

      invite yupi 24 июля 2015, 22:37

      Андрюша иди в сток, барсе ты не нужен

      0
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      Рейтинг: +226

      рус фан 24 июля 2015, 20:38

      Ярмоленко считаю все же должен перейти в более сильный чемпионат, если в Стоке удастся показать хорошую игру, то вполне возможно что через год два и сильные клубы обратят внимание.

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 24 июля 2015, 19:43

      Не надо плакать! "Сток Сити" ждёт!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 18:54

      Такой игрок должен испытать себя в элитной лиге.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 18:31

      слова настоящего спортсмена!

      0
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 24 июля 2015, 18:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я б хотів побачити його в Ліверпулі! Або на крайняк, Рома, Валенсія, Боррусія Д чи Марсель.

      -6
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > SD-Podonok 24 июля 2015, 21:34

      В Рому в самий раз.

      0
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      Рейтинг: +65

      Бабушка Онопкo > SD-Podonok 24 июля 2015, 23:19

      Что за странный язык?

      1
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      Рейтинг: +79

      dima090887 24 июля 2015, 18:11

      В Сток так в Сток...

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