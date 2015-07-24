Ярмоленко: «Не хочется потом плакать, что не попробовал себя в более сильном чемпионате»

Андрюша иди в сток, барсе ты не нужен
Лидер атак команды киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко в очередной раз прокомментировал свой возможный уход из команды. Ранее сообщалось, что «Сток Сити» предлагает за нападающего 13, 5 млн фунтов.
«Динамо» - это команда, за которую болел с детских лет, которая воспитала меня и сделала тем, кем я сегодня являюсь. Хочу, чтобы родной клуб получил за меня достойную компенсацию. Мой контракт действует еще на протяжении года - и переговоры по поводу трансфера потенциальные покупатели должны вести исключительно с динамовским с президентом Игорем Михайловичем Суркисом.
Можете мне не верить, но финансовая сторона будущего контракта не играет решающей роли. Деньги, конечно, важны, однако намного важнее, как ни банально это прозвучит, - перспектива развития и роста. Чего точно не хотелось бы, так это действительно плакать в возрасте за тридцать о том, что не попробовал себя когда-то в серьезном чемпионате, имея такой шанс», - заявил Ярмоленко в интервью «Спорт-Экспрессу».
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