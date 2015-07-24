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    Мутко: «Матч сборной России на ЧМ-2018 в Самаре – совместное с ФИФА решение»

    Министр спорта Виталий Мутко объяснил, почему сборная России проведет третий матч группового турнира ЧМ-2018 в Самаре. Напомним, что россияне первую игру проведут в Москве, а вторую – в Санкт-Петербурге.

    «Самарская область – футбольный регион, там будет большой стадион. Совместным решением с ФИФА мы приняли такое решение – нельзя говорить, что какой-то город лучше, а какой-то хуже. Почему ни одна команда не проведет матчи группового турнира в одном городе? Считается, что у нас небольшие расстояния, не более двух часов лета между Москвой и любым другим городом. ФИФА хотела, чтобы все команды попали в равные условия, мы пошли навстречу» - цитирует Мутко «Спорт-Экспресс».
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2015 16:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16

      Leo28 24 июля 2015, 21:39

      Че то да !!! Разговорился !! Ведать чего то мутит , мутный Мутко

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      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 18:50

      Ничего страшного в этом нет.

      0
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      Рейтинг: +26

      Madrik 24 июля 2015, 17:14

      кому то футбольный праздник а кому то Даже матчи лиши Европы нельзя дома смотреть

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 24 июля 2015, 16:50

      Мутко слишком много в последнее время

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