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    Бышовец: «Билялетдинову под силу реанимировать свою карьеру»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что Динияру Билялетдинову под силу реанимировать свою карьеру в казанском «Рубине». Сегодня бывший игрок «Спартака» перешёл в «Рубин» на правах свободного агента.

    «Думаю, что Билялетдинову под силу реанимировать свою карьеру в «Рубине». Он обладает хорошими игровыми качествами: физика, техника, понимание игры, характер — это всё у него есть. Для того чтобы реализовать их, необходимы доверие тренера, определённая организация игры, при которой он мог бы раскрыть свои возможности.
    Он ответственный человек, который очень предан футболу и честен по отношению к себе и к товарищам по команде. Думаю, это важный фактор, который влияет на атмосферу внутри коллектива.
    За рубежом и в «Спартаке» Билялетдинову не хватало совместимости с командами в игровом стиле, поэтому ничего и не получилось. А за «Торпедо он провёл много хороших матчей. Динияр Билялетдинов способен не только заиграть, но и усилить «Рубин». Единственной помехой может стать отец. Они оба скромные и могут испытывать чувство неловкости. Это может довлеть над ними», - цитирует Бышовца «Чемпионат».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    24.07.2015 16:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +148

      Miha 24 июля 2015, 22:12

      Да Биляш ленивый. По полю пешком ходит. В том же Эвертоне когда бегал, был очень хорош. Голы его за Английский клуб можно в сотню лучших АПЛ смело включать. Но только давал слабину, сразу оказывался на лавке☝️

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 24 июля 2015, 19:48

      Вряд ли

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      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 18:47

      Смешной и наивный Бышовец...

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      Рейтинг: +653

      New_Look 24 июля 2015, 16:37

      вот поэтому Анатолий и не востребован - хреновый он специалист. Ничего Биляш уже не реанимирует, никогда!

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      Рейтинг: +77

      wojanolja 24 июля 2015, 16:35

      почему нет?

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 24 июля 2015, 16:31

      Скорее закончить

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