Панюков переходит в «Сент-Этьен»

Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Панюков станет игроком «Сент-Этьена». О трансфере 20-летнего россиянина должно быть объявлено в ближайшее время.

В минувшем сезоне форвард выступал на правах аренды в литовском «Атлантасе», который тренирует Константин Сарсания и в 15 матчах забил 17 голов. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Монпелье» и «Ренна»