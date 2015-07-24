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    Панюков переходит в «Сент-Этьен»

    Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Панюков станет игроком «Сент-Этьена». О трансфере 20-летнего россиянина должно быть объявлено в ближайшее время.

    В минувшем сезоне форвард выступал на правах аренды в литовском «Атлантасе», который тренирует Константин Сарсания и в 15 матчах забил 17 голов. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Монпелье» и «Ренна»
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2015 15:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +35

      BDA81 24 июля 2015, 22:08

      удачи ему

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      рус фан 24 июля 2015, 20:21

      Надеюсь Панюков забьет за сезон голов 10-15 и свалит в АПЛ или Примеру.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 18:43

      Удачи парню в Лиге 1.

      2
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      Рейтинг: +22

      Genario 24 июля 2015, 17:07

      Дай Бог парню там прогрессировать и не получать травм!

      1
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      Рейтинг: +352

      mauxa 24 июля 2015, 16:02

      и правильно сделал... вообще считаю всей молодежи по возможности нужно бежать в топ-5 чемпионатов..нечего делать в РФПЛ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +352

      mauxa > 24 июля 2015, 16:40

      1. Закрой свой тухлый рот.
      2. Я сказал про топ 5, а не Францию..

      3
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      Рейтинг: +23

      Lyon2009 > 24 июля 2015, 22:57

      Скоро будет не сомневайся

      0
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      Рейтинг: +2123

      Sem25 24 июля 2015, 15:42

      Думал, что он в Монако будет играть. Они ведь говорили о возможном приобретении Российского футболиста. В любом случае, удачи! Интересно будет посмотреть чего стоит молодой Российский футболист в хорошем европейском чемпионате. Если сложится, то будет отличный прецедент.

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