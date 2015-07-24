Панюков переходит в «Сент-Этьен»

удачи ему
Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Панюков станет игроком «Сент-Этьена». О трансфере 20-летнего россиянина должно быть объявлено в ближайшее время.
Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Панюков станет игроком «Сент-Этьена». О трансфере 20-летнего россиянина должно быть объявлено в ближайшее время.
удачи ему
Надеюсь Панюков забьет за сезон голов 10-15 и свалит в АПЛ или Примеру.
Удачи парню в Лиге 1.
Дай Бог парню там прогрессировать и не получать травм!
и правильно сделал... вообще считаю всей молодежи по возможности нужно бежать в топ-5 чемпионатов..нечего делать в РФПЛ
1. Закрой свой тухлый рот.
2. Я сказал про топ 5, а не Францию..
Скоро будет не сомневайся
Думал, что он в Монако будет играть. Они ведь говорили о возможном приобретении Российского футболиста. В любом случае, удачи! Интересно будет посмотреть чего стоит молодой Российский футболист в хорошем европейском чемпионате. Если сложится, то будет отличный прецедент.