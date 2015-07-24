Гол Черышева помог «Реалу» обыграть «Манчестер Сити»

Сегодня состоялся очередной матч Международного кубка чемпионов. В Мельбурне в присутствии 99382 зрителей мадридский «Реал» со счетом 4:1 обыграл «Манчестер Сити».

В первом тайме было забито четыре мяча. После точных ударов Карима Бензема(21 мин), Криштиану Роналду (25 мин) и Пепе (44 мин) «сливочные» выигрывали со счетом 3:0, но уже в добавленное к тайму время арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота мадридской команды, который уверенно реализовал Яя Туре.

На 65-й минуте встречи на поле вышел российский легионер «Реала» Денис Черышев, заменивший Криштиану Роналду. Уже через семь минут Денис после передачи Иско ударом с линии вратарской установил окончательный счет матча- 4:1 в пользу «Реала».



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