Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гол Черышева помог «Реалу» обыграть «Манчестер Сити»

    Сегодня состоялся очередной матч Международного кубка чемпионов. В Мельбурне в присутствии 99382 зрителей мадридский «Реал» со счетом 4:1 обыграл «Манчестер Сити».

    В первом тайме было забито четыре мяча. После точных ударов Карима Бензема(21 мин), Криштиану Роналду (25 мин) и Пепе (44 мин) «сливочные» выигрывали со счетом 3:0, но уже в добавленное к тайму время арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота мадридской команды, который уверенно реализовал Яя Туре.

    На 65-й минуте встречи на поле вышел российский легионер «Реала» Денис Черышев, заменивший Криштиану Роналду. Уже через семь минут Денис после передачи Иско ударом с линии вратарской установил окончательный счет матча- 4:1 в пользу «Реала».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!


    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2015 15:07
    Рекомендуем
    Комментарии51
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      fc_congaz_9 25 июля 2015, 10:23

      Пора Черышеву начинать играть во взрослый футбол, если его оставят в Реале, то это для него вызов, и он должен его реализовать в полной мере...Если заиграет достойно в Реале, станет в ряд с самый лучшими футболистами в истории советского и российского футбола.....На него ставят большие ставки в России, поэтому для него дело чести, не упасть в грязь лицом и оправдать надежды болельщиков))) Удачи, Денис!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      kokshareal 25 июля 2015, 10:07

      Приятно слышать, но гол слишком простой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Rasta572 25 июля 2015, 09:52

      Рад за него))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      dima090887 25 июля 2015, 09:08

      Молодец! Что ещё сказать. Будет здорово если будет прогрессировать и попадёт в основу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Баур 390АКА 06 25 июля 2015, 08:32

      Его надо практика по болше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 25 июля 2015, 08:17

      Очень рад за нашего парня! Успешной карьеры Денису!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      Cynic 25 июля 2015, 07:08

      ну хз, пробьется ли в основу, шансов мало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Бешеный Джек 25 июля 2015, 04:31

      молодец Череш

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      The Frei 25 июля 2015, 03:38

      Мне нравиться что черышев не гониться за деньгами, и полностью выкладываеться на тренировках и на поле

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Асхаб Аль Ахты 24 июля 2015, 23:35

      Черышыв красавчик

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11