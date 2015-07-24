Генеральный директор «Кубани»: «Впервые слышу о финансовых проблемах»

жалеют его, берегут!
Генеральный директор « Кубани» Генеральный директор "Кубани" Валерий Стаценко заявил, что не слышал о том, что у футбольного клуба существует крупная задолженность. Ранее газета "Коммерсантъ" распространила информацию, согласно которой долг "Кубани" составляет около 500 млн рублей.
«Я впервые слышу об этих финансовых проблемах. Поэтому нечего комментировать», - сказал Стаценко.
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