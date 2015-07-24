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    Генеральный директор «Кубани»: «Впервые слышу о финансовых проблемах»

    Генеральный директор « Кубани» Генеральный директор "Кубани" Валерий Стаценко заявил, что не слышал о том, что у футбольного клуба существует крупная задолженность. Ранее газета "Коммерсантъ" распространила информацию, согласно которой долг "Кубани" составляет около 500 млн рублей.

    «Я впервые слышу об этих финансовых проблемах. Поэтому нечего комментировать», - сказал Стаценко.

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    Источник: ТАСС

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    24.07.2015 14:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 18:29

      жалеют его, берегут!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +268

      BorisoW 24 июля 2015, 15:27

      Забыли предупредить мужика...

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