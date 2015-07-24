«Динамо» подписало контракт с Дьяковым

Защитник Виталий Дьяков стал игроком московского«Динамо». Контракт игрока с клубом рассчитан на три года.Новичок заявлен под 20-м номером.

Дьяков перешел в «Динамо» на правах свободного агента из«Ростова», в составе которого провел четыре сезона и завоевал Кубок России.