«Динамо» подписало контракт с Дьяковым

Я бы не очень радовался в стане Динамо....Дьяков далеко не самый надежный защитник...Посмотрите сколько Ростов пропустил за прошлый сезон- больше всех...А Дьяков был основной защитник и ляпов у него немерено было...Ну а то ,что забивал-это конечно здорово !!! Но игру защитника судят по его действиям в обороне...Боюсь на скамеечке засидится после пары серьезных ошибок...Да и конкуренция там -что надо...Спасет может быть то ,что россиянин...
Защитник Виталий Дьяков стал игроком московского«Динамо». Контракт игрока с клубом рассчитан на три года.Новичок заявлен под 20-м номером.