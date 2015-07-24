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    «Динамо» подписало контракт с Дьяковым

    Защитник Виталий Дьяков стал игроком московского«Динамо». Контракт игрока с клубом рассчитан на три года.Новичок заявлен под 20-м номером.

    Дьяков перешел в «Динамо» на правах свободного агента из«Ростова», в составе которого провел четыре сезона и завоевал Кубок России.
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    Источник: ФК «Динамо»

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    24.07.2015 14:33
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 25 июля 2015, 12:40

      Я бы не очень радовался в стане Динамо....Дьяков далеко не самый надежный защитник...Посмотрите сколько Ростов пропустил за прошлый сезон- больше всех...А Дьяков был основной защитник и ляпов у него немерено было...Ну а то ,что забивал-это конечно здорово !!! Но игру защитника судят по его действиям в обороне...Боюсь на скамеечке засидится после пары серьезных ошибок...Да и конкуренция там -что надо...Спасет может быть то ,что россиянин...

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      Рейтинг: +15

      St1ng 24 июля 2015, 20:40

      а что с М'Вила?

      0
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      Рейтинг: +25

      Dongun > St1ng 24 июля 2015, 21:19

      Да хрен с ним. Я за Дьяка переживал страшно. Вот ещё Граната прогадили... Надеюсь теперь курс партии изменится.

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      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 18:23

      Хорошее пополнение в стане сине-голубых.

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      Рейтинг: +11

      dimitry23 24 июля 2015, 18:12

      зачем была новость о интересе к нему из Анжи и Спартака? совсем из пальца высасывают новости последнее время

      1
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      Рейтинг: +22

      Genario 24 июля 2015, 17:40

      Жаль что такие игроки уходят из Ростова.
      Динамо как-то нехотя его подписало, возможно если не будет попадать в основу, уйдет в аренду.

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 24 июля 2015, 16:29

      Непоследовательно как-то

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 24 июля 2015, 15:50

      Хороший игрок, жаль, что ушел из Ростова.

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      Рейтинг: +2123

      Sem25 24 июля 2015, 15:07

      Отлично! И репутацию свою сохранили и хорошего игрока подписали! Удачи, побед и без травм!

      2
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      Рейтинг: +653

      New_Look 24 июля 2015, 14:58

      отправте ссылку на сайт Известий, там пока не в курсе

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      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 14:43

      большая удача для Динамо!

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