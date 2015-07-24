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    Сборная России матчи группового этапа ЧМ-2018 проведет в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре

    Сборная России на групповом этапе чемпионата мира-2018 по футболу сыграет в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

    Матчи российской команды примут стадионы Москвы («Лужники», 14 июня в матче-открытия), Санкт-Петербурга (20 июня) и Самары (25 июня).
    Если сборная России займет первое место в группе, то 30 июня в 1/8 финала она сыграет в Сочи с командой, занявшей второе место в группе B. Если российская команда займет второе место – сыграет 1 июля в «Лужниках».

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    Источник: ФИФА

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    24.07.2015 14:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 24 июля 2015, 18:29

      Соперники интересней!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 18:22

      Чем лучше условия, тем хуже результаты...

      0
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