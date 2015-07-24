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    «Кубань» до конца года должна выплатить кредиторам 500 млн рублей

    Финансовое положение «Кубани» находится в плачевном состоянии. До конца нынешнего года краснодарцам необходимо погасить 500 миллионов рублей долга, не считая процентов.

    «Кубани» необходимо найти инвестора, согласного вложить в команду 20 миллионов евро, чтобы наладить финансовое положение.
    Краснодарцы также не рассчитались по трансферам полузащитников Сергея Ткачева (с «Локомотивом») и Антона Соснина (с «Крыльями Советов»).
    Расходы на команду в нынешнем году составят 1,5 миллиарда рублей, и правительство Краснодарского края может не справиться с финансовыми нагрузками. При этом президент федерации футбола Краснодарского края Иван Перонко заявил, что у клуба нет долгов.
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    Источник: Коммерсант

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    24.07.2015 13:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar 24 июля 2015, 18:52

      Злопыхатели не дождутся! Кубань былаестьбудет! Уже три сезона подряд на Команду в начале сезона желтушечники "выдумки" льют. Кому то Ето надо. "Не дождётесь"! )))

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      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 18:28

      плохо дело

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      Рейтинг: +168

      andrefino13 24 июля 2015, 17:11

      Даже Макеева с Яковлевым не забрали в свою команду,ветеранов Премьер Лиги.Не путать с ветеранами российского футбола.

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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 24 июля 2015, 16:54

      Продать Каборе и будут именно такие деньги. Хрена ли они ломаются

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      Рейтинг: +1055

      3ton 24 июля 2015, 16:41

      в России не научились деньгами правильно пользоваться , от того и такие долги и клубы проподают . За отступные Капело , можно было 5 раз Ротор спасти , такую команду угробили

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      Рейтинг: -22

      Cobold 24 июля 2015, 14:15

      Ну походу, вслед за Торпедо (Москва) пойдут.

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