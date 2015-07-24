«Кубань» до конца года должна выплатить кредиторам 500 млн рублей

Злопыхатели не дождутся! Кубань былаестьбудет! Уже три сезона подряд на Команду в начале сезона желтушечники "выдумки" льют. Кому то Ето надо. "Не дождётесь"! )))
Финансовое положение «Кубани» находится в плачевном состоянии. До конца нынешнего года краснодарцам необходимо погасить 500 миллионов рублей долга, не считая процентов.
«Кубани» необходимо найти инвестора, согласного вложить в команду 20 миллионов евро, чтобы наладить финансовое положение.
Краснодарцы также не рассчитались по трансферам полузащитников Сергея Ткачева (с «Локомотивом») и Антона Соснина (с «Крыльями Советов»).
Расходы на команду в нынешнем году составят 1,5 миллиарда рублей, и правительство Краснодарского края может не справиться с финансовыми нагрузками. При этом президент федерации футбола Краснодарского края Иван Перонко заявил, что у клуба нет долгов.
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