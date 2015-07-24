Заммер: «Мы может играть успешно и без Гвардиолы»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер заявил, что команда может добиваться высоких результатов и без своего главного тренера Хосепа Гвардиолы. Заммер считает, что у немецкого гранда для этого достаточно сильный подбор игроков.





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«Естественно, наш тренер создаёт команду, формирует футболистов и определяет стиль игры. Но наши игроки уже раньше доказали, что мы можем играть успешно. Это не зависит от тренера», - цитирует Заммера Sport1.