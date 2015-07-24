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    Заммер: «Мы может играть успешно и без Гвардиолы»

    Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер заявил, что команда может добиваться высоких результатов и без своего главного тренера Хосепа Гвардиолы. Заммер считает, что у немецкого гранда для этого достаточно сильный подбор игроков.

    «Естественно, наш тренер создаёт команду, формирует футболистов и определяет стиль игры. Но наши игроки уже раньше доказали, что мы можем играть успешно. Это не зависит от тренера», - цитирует Заммера Sport1.

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    Источник: Sport1.de

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    24.07.2015 13:20
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +121

      weinmar 29 июля 2015, 14:26

      Неужели?! Гипноз спадает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      alex25 27 июля 2015, 22:47

      Всё очень просто, Пеп сказал что не продлит контракт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 27 июля 2015, 11:17

      вот именно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      DonnyDarko 26 июля 2015, 21:27

      Заммера в тренеры)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten > DonnyDarko 27 июля 2015, 11:17

      клоппа!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      teodogat 25 июля 2015, 12:54

      Все правильно, доказали раньше что могут играть успешно, а выигрывать чемпионаты Германии любой Капелло бы смог.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      рус фан 24 июля 2015, 21:48

      Хосеп еще не окончательно развалил Баварию.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 24 июля 2015, 20:07

      Вполне!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 18:12

      заголовки могут быть безумны, но лучше бы - в меру!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 18:10

      Похоже, назревает конфликт...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      Олли Кан 24 июля 2015, 14:28

      ну наконец-то высунул голову из *опы!

      2
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