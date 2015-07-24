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    Виллаш-Боаш: «Мы должны побеждать «Урал»

    «Зенит» продолжает подготовку к матчу второго тура РФПЛ против «Урала».Главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш не удивлен стартом уральцев, но считает, что «Зенит» обязан побеждать.

    «Да, они действительно хорошо начали этот сезон, обыграв на выезде «Кубань», и понятно, что это была особенная победа для Виктора Гончаренко. В прошлом году они не лучшим образом завершили чемпионат, но демонстрировали качественную игру, и уверен, что сейчас, уже с новыми тренером, будут продолжать это делать. В «Урале» собран очень хороший состав — у них появился Мартынович, есть сильные молодые россияне. К тому же Екатеринбург — не самый простой выезд с точки зрения расстояния, смены часовых поясов. Так что соперник силен, но надеюсь, что, как и в прошлом сезоне, мы одержим там победу», - сказал Виллаш-Боаш официальному сайту «Зенита».
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    Источник: ФК «Зенит»

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    24.07.2015 13:02
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 июля 2015, 20:51

      По логике должны-легко на классе.Но судя по двум вашим последним играм-не факт что вообще победите..Особенно если еще и судейство объективное будет.

      0
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      Рейтинг: +67

      Lenine 24 июля 2015, 19:42

      Лудить!
      Катацца!
      С Друзьями повидаться!

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 18:11

      между тем, все понимают: выиграть у Урала невозможно!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 18:05

      Урал тоже жаждет победы.

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      Рейтинг: +146

      Serjinho 24 июля 2015, 16:22

      купить матч, главное, не забудьте, а то амкар забегает случайно и не почувствует хульков-то

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      Рейтинг: +146

      Serjinho > Serjinho 24 июля 2015, 16:23

      урал канешна, не амкар

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      Рейтинг: +15

      K@p@ny3 24 июля 2015, 15:13

      Вперёд Урал!

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 24 июля 2015, 14:15

      УРАЛ СИЛЕН !

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