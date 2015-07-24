Виллаш-Боаш: «Мы должны побеждать «Урал»

«Зенит» продолжает подготовку к матчу второго тура РФПЛ против «Урала».Главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш не удивлен стартом уральцев, но считает, что «Зенит» обязан побеждать.

«Да, они действительно хорошо начали этот сезон, обыграв на выезде «Кубань», и понятно, что это была особенная победа для Виктора Гончаренко. В прошлом году они не лучшим образом завершили чемпионат, но демонстрировали качественную игру, и уверен, что сейчас, уже с новыми тренером, будут продолжать это делать. В «Урале» собран очень хороший состав — у них появился Мартынович, есть сильные молодые россияне. К тому же Екатеринбург — не самый простой выезд с точки зрения расстояния, смены часовых поясов. Так что соперник силен, но надеюсь, что, как и в прошлом сезоне, мы одержим там победу», - сказал Виллаш-Боаш официальному сайту «Зенита».