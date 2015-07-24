Стали известны стартовые составы матча «Манчестер Сити» - «Реал».

В 13.00 в австралийском Мельбурне начнется матч Международного кубка чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Реал». Стали известны стартовые составы соперников.

«Манчестер Сити»: Харт, Санья, Денайе, Хамфрис, Коларов, Туре, Фернандо, Делф, Насри, Силва, Стерлинг

«Реал»: Навас, Пепе, Рамос, Марсело, Карвахаль, Кроос, Бэйл, Модрич, Иско, Роналду, Бензема.

«Бомбардир.ру» будет вести текстовую трансляцию матча.



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