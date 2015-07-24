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    Стали известны стартовые составы матча «Манчестер Сити» - «Реал».

    В 13.00 в австралийском Мельбурне начнется матч Международного кубка чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Реал». Стали известны стартовые составы соперников.

    «Манчестер Сити»: Харт, Санья, Денайе, Хамфрис, Коларов, Туре, Фернандо, Делф, Насри, Силва, Стерлинг

    «Реал»: Навас, Пепе, Рамос, Марсело, Карвахаль, Кроос, Бэйл, Модрич, Иско, Роналду, Бензема.

    «Бомбардир.ру» будет вести текстовую трансляцию матча.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2015 12:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      OCHCHAEV 24 июля 2015, 13:23

      )))

      0
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      Рейтинг: +193

      Cektor 24 июля 2015, 13:12

      серая форма реала не о чем

      0
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      Рейтинг: +193

      Cektor 24 июля 2015, 12:54

      реал даже товарники играет основным составлм))

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      Рейтинг: +13

      Arman_2000 > Cektor 24 июля 2015, 13:18

      Да да, я тоже это заметил :)

      0
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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 24 июля 2015, 12:52

      ставлю на мешок сити

      0
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      Рейтинг: +14

      Cristiano Ronaldo07 24 июля 2015, 12:50

      Роналду с маленькой буквы...хейтеры:)

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      Рейтинг: +67

      Elves 24 июля 2015, 12:49

      Фанат Месси новость писал? Роналду с маленькой буквы.

      0
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