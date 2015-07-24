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    Источник: «МЮ» купит Роналду на деньги, вырученные с продажи Ди Марии

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал заинтересован в услугах нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, сообщает Manchester Evening News.


    По сообщению источника, манкунианцы намерены использовать для этого деньги, которые выручат от продажи полузащитника Анхеля ди Марии в «ПСЖ». Сообщалось, что ди Мария перейдет в парижский клуб за 65 миллионов евро.
    Ранее испанские СМИ распространили информацию о том, что у Роналду напряженные взаимоотношения с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом. Однако последний это сообщение опроверг.
    Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.

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    Источник: Manchester Evening News

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    24.07.2015 11:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 17:56

      Если отпустят, то Роналду с радостью согласится.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +188

      RUSTY8 24 июля 2015, 14:15

      да лазутчики барсы стараются на славу
      хосеп баварку разваливает
      а вандал мумушку

      0
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      Рейтинг: +79

      dima090887 24 июля 2015, 14:11

      только ещё столько-же добавить и продадут.

      0
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      Рейтинг: +13

      Arman_2000 24 июля 2015, 13:12

      Эх, жаль... Был бы прекрасный дуэт Роналду - Ди Мария как в Реале...

      0
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      Рейтинг: +193

      Cektor 24 июля 2015, 12:41

      зачем МЮ эта плакса

      0
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      Рейтинг: +10

      b-13_taha 24 июля 2015, 12:22

      зачем кристиночка мю ю ман юнайтед и так хороший состав

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 12:22

      опять..

      -2
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