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    Каннаваро: «Ваш лимит - не лучшее решение»

    Итальянец Фабио Каннаваро нелестно отозвался о лимите на легионеров по схеме "6+5" в Премьер-лиге. По его словам, это ограничение не является оптимальным решением для совершенствования мастерства российских игроков, передает "Спорт Экспресс".

    Каннаваро сегодня утром посетил тренировку "Зенита" в Удельном парке. В занятии, за которым наблюдал чемпион мира от кромки поля, принимали участие все зенитовцы.
    "В российском чемпионате сейчас принят новый лимит – пять русских игроков должны быть на поле, – отметил Каннаваро. – Не думаю, что это оптимальное решение для совершенствования мастерства игроков, но таковы правила. И все должны уважать их".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2015 11:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 17:47

      Худеет от таких новшеств...

      0
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      Рейтинг: +229

      Олли Кан 24 июля 2015, 11:24

      Да это все и каждый понимают, но ворам из РФС так проще пилить космические з/п игроков

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