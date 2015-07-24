Виллаш-Боаш: «У «Зенита» нет игрока с таким набором характеристик, как Гарсия»

Найдёт рыжий замену...
Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш на сегодняшней пресс-конференции в преддверии выездного матча 2-го тура РФПЛ с «Уралом» поделился мнением о дисквалификации полузащитника Хави Гарсии за грубую игру против Томаша Губочана в прошлой домашней игре с «Динамо» (2:1).
«Хави Гарсия был дисквалифицирован за агрессию. Безусловно, футболист не должен себе позволять таких вещей. Он извинился перед Томашем Губочаном в тот момент, извинился и после. В общем, обсуждать тут больше нечего.
Готов ли Мигель Данни сыграть с «Уралом» и кто заменит Хави Гарсию? Мне еще только предстоит принять решение, кто заменит Хави Гарсию. У нас нет другого футболиста с таким набором характеристик, которыми обладает испанский полузащитник. Но, скорее всего, мы продолжим использовать схему 4-4-2. У нас с ней хорошо получалось. Данни проведёт сегодня вторую полноценную тренировку в общей группе после травмы. Наверное, ещё рано утверждать, что он готов сыграть с первых минут, но сегодняшняя и завтрашняя тренировка всё покажут», - передает слова тренера "Чемпионат".
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