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    Виллаш-Боаш: «У «Зенита» нет игрока с таким набором характеристик, как Гарсия»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш на сегодняшней пресс-конференции в преддверии выездного матча 2-го тура РФПЛ с «Уралом» поделился мнением о дисквалификации полузащитника Хави Гарсии за грубую игру против Томаша Губочана в прошлой домашней игре с «Динамо» (2:1).

    «Хави Гарсия был дисквалифицирован за агрессию. Безусловно, футболист не должен себе позволять таких вещей. Он извинился перед Томашем Губочаном в тот момент, извинился и после. В общем, обсуждать тут больше нечего.
    Готов ли Мигель Данни сыграть с «Уралом» и кто заменит Хави Гарсию? Мне еще только предстоит принять решение, кто заменит Хави Гарсию. У нас нет другого футболиста с таким набором характеристик, которыми обладает испанский полузащитник. Но, скорее всего, мы продолжим использовать схему 4-4-2. У нас с ней хорошо получалось. Данни проведёт сегодня вторую полноценную тренировку в общей группе после травмы. Наверное, ещё рано утверждать, что он готов сыграть с первых минут, но сегодняшняя и завтрашняя тренировка всё покажут», - передает слова тренера "Чемпионат".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    24.07.2015 11:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 17:45

      Найдёт рыжий замену...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 11:51

      шансы взаимны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2782

      LOpp 24 июля 2015, 11:48

      Зенит слабый клупъ

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond 24 июля 2015, 11:32

      Ставить только выздоровевшего игрока против уральских здоровенных парней рискованно - игроки Кубани от них отскакивали как от стенки))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 24 июля 2015, 11:31

      НИЧЬЯ БУДЕТ
      1-1

      0
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