ВЦИОМ: большинство россиян уверены, что ЧМ-2018 пройдет на высоком уровне

Подавляющее большинство россиян уверены, что страна примет чемпионат мира по футболу в 2018 году на высоком уровне, об этом свидетельствует опрос всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).





При этом лишь 6% участников опроса сомневаются, что России удастся достойно организовать мировое первенство (среди тех, кто не одобряет деятельность президента - 17%, среди сторонников непарламентских партий - 16%).



59% опрошенных убеждены, что чемпионат пойдет на пользу России. О том, что через три года в нашей стране пройдет мировое первенство, на момент проведения опроса было известно 84% респондентов.



Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

