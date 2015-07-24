ВЦИОМ: большинство россиян уверены, что ЧМ-2018 пройдет на высоком уровне

Подавляющее большинство россиян уверены, что страна примет чемпионат мира по футболу в 2018 году на высоком уровне, об этом свидетельствует опрос всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
При этом лишь 6% участников опроса сомневаются, что России удастся достойно организовать мировое первенство (среди тех, кто не одобряет деятельность президента - 17%, среди сторонников непарламентских партий - 16%).
59% опрошенных убеждены, что чемпионат пойдет на пользу России. О том, что через три года в нашей стране пройдет мировое первенство, на момент проведения опроса было известно 84% респондентов.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 6-7 июня 2015 года. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
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