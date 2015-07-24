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    ВЦИОМ: большинство россиян уверены, что ЧМ-2018 пройдет на высоком уровне

    Подавляющее большинство россиян уверены, что страна примет чемпионат мира по футболу в 2018 году на высоком уровне, об этом свидетельствует опрос всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    При этом лишь 6% участников опроса сомневаются, что России удастся достойно организовать мировое первенство (среди тех, кто не одобряет деятельность президента - 17%, среди сторонников непарламентских партий - 16%).
    59% опрошенных убеждены, что чемпионат пойдет на пользу России. О том, что через три года в нашей стране пройдет мировое первенство, на момент проведения опроса было известно 84% респондентов.
    Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
    Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 6-7 июня 2015 года. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

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    Источник: ВЦИОМ

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    24.07.2015 10:58
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    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      Sn0wRed 24 июля 2015, 18:49

      Всё пройдет на высоком уровне, кроме игры сборной России

      4
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      ...
      Рейтинг: +16

      Leo28 > Sn0wRed 24 июля 2015, 21:47

      Ха ха точно !!! За нашу сборную ваще не спокойно !!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 17:49

      пройдёт хорошо
      на пользу не пойдёт
      наши выступят скверно

      1
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    • ...
      Рейтинг: +171

      maxim81413 24 июля 2015, 17:20

      не ну если стадионы будут также построены как та казарма у вдвшников, тогда беда, а воровать они не перестанут

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      tots_88 24 июля 2015, 13:43

      Пройдет, то ЧМ на высоком уровне, мы организововать умеем мероприятия, но наша сборная это просто не что!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +443

      EVM 24 июля 2015, 13:41

      Таким сказочникам как ты, советую поехать в Сочи и посмотреть как все там преобразилось. Вынь свою голову из зомбоящика!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +443

      EVM > EVM 24 июля 2015, 13:58

      Это что за кривой сайт???
      Ответить на чей-то коммент не могу, отредактировать свой коммент не могу, поставить лайк кому-то не могу. Пойду ка я на соккер!

      2
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      ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > EVM 24 июля 2015, 16:26

      Соккер убили уже, практически не функционирует...

      2
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      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > EVM 24 июля 2015, 18:56

      Давай, но после 01.08 его уже не будет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +443

      EVM 24 июля 2015, 12:44

      А разве проведенная Олимпиада в Сочи, не яркое тому доказательство?
      Это не просто напыщенная самоуверенность, а подтвержденный жизнью факт. Все будет ОК!


      4
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      ...
      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий > EVM 24 июля 2015, 13:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Олимпиада убогая была.Хотя бы тем,что строительство объектов сопровождались скандалами,не выплачивали рабочим,кидали их и мусорами запугивали.Бюджет выделил 50 млрд долларов,а потом эти объекты стали продавать частникам,лишая неимущих доступа к спорту,а только исключительно для богатеньких утырков.В самих соревнованиях судьи были заряженные на сторону ватных спортсменов,вечный судейский произвол.

      -8
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      ...
      Рейтинг: +85

      777БАРС52 > Лев Троцкий 24 июля 2015, 14:45

      Лев-ты не прав!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Лев Троцкий 24 июля 2015, 18:59

      Не гони, спортсмены старались! А в остальном прав. Но это Россия, сынок. Тут по-другому никак. Ещё Салтыков-Щедрин сказал: "Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют."

      0
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      ...
      Рейтинг: +16

      Leo28 > Лев Троцкий 24 июля 2015, 21:51

      Слушай это все фигня !! Всегда скандалы ! Всегда есть недовольные и обиженные , когда происходит такого масштаба мероприятия !! Ты почитай что творилось на прошлых чампах!! Что творится щас в Катаре !! Там ваще люди мрут пачками на строительстве ... Как рабов туда загнали и они до смерти пашут !! У нас еще не всё так плохо ..так что не изди

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2782

      LOpp 24 июля 2015, 11:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      клоуны. наверное опрос проводили в гос думе.

      -4
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      Рейтинг: +103

      skainet 24 июля 2015, 11:34

      1600 человек чего так мало ленивые чмошники ...хотяб 10000 опросили бы ((

      -2
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      ...
      Рейтинг: +36

      Deadman112 > skainet 24 июля 2015, 11:41

      Иди помоги

      2
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      ...
      Рейтинг: +25

      Payet > skainet 24 июля 2015, 13:37

      Ты дурак?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +320

      3eмлянин > skainet 24 июля 2015, 18:51

      Всегда 1,5 тыщи опросы проводят, разных возрастов и в разных местах страны

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Payet 24 июля 2015, 19:03

      Да

      1
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