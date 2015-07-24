Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ерохин: «Обыграть «Зенит»? Не вижу ничего невозможного»

    Полузащитник "Урала" Александр Ерохин в преддверии матча 2-го тура премьер-лиги против "Зенита" высоко оценил стадион "Уралмаш", на котором пройдет встреча. Также он выразил надежду на успех своей команды.

    "Да, матчи с "Зенитом" всегда зрелищные и интересные, – цитирует источник Ерохина. – Обе команды демонстрируют футбол высокого качест­ва, но, вы правы, побеждает всегда "Зенит". Почему? Возможно, у петербуржцев исполнительское мастерство немного выше – им хватает всего двух моментов, чтобы забить два мяча. Нам же такую реализацию демонстрировать не удается.
    Также Ерохин прокомментировал стадион "Уралмаш", вмещающем всего 10 тысяч зрителей, на котором пройдет встреча:
    "Сейчас это новый стадион с натуральным газоном. Мы, кстати, тоже проведем на нем свой первый матч, а для того, чтобы привыкнуть к полю, и тренироваться будем на "Уралмаше". Вообще это исторический для Екатеринбурга стадион, своеобразный футбольный бренд. Уверен, поклонникам "Урала" будет приятно, что команда возвращается в родную обитель".
    На вопрос о лидерах и аутсайдерах чемпионата игрок ответил следующее: "Вспомните концовку прошлого чемпионата, когда команды из нижней части турнирной таблицы обыгрывали лидеров. Конечно, тогда ключевым фактором оказывался разный уровень мотивации, однако и сейчас я не вижу ничего невозможного в том, чтобы добиваться успеха в матчах с именитыми соперниками. А результат воскресной встречи обсудим после игры".

    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2015 10:32
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 17:43

      Флаг им в руки...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2782

      LOpp 24 июля 2015, 11:51

      газпромовский прикормыш, которого в народе кличат судьей не согласен с Ерохиным.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 11:47

      вы можете!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond 24 июля 2015, 11:46

      Вилаш-Боаш чует недоброе от этой поездки и не отпустил Халка на церемонию жеребьевки ЧМ2018

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond 24 июля 2015, 11:40

      С мотивацией у Урала проблем точно не будет - перед родными болелами чпокнуть газпромовский мешок на старте чемпионата им будет за счастье, а как это сделать Гончаренко научит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond 24 июля 2015, 11:24

      У Урала моменты по-любому будут, если реализация не подведет, то могут и выиграть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      dima090887 24 июля 2015, 11:20

      Очень не просто будет... Но почему-бы и да!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 24 июля 2015, 11:17

      сыграют лидеры чемпионата!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 24 июля 2015, 11:16

      накажите, а страна порадуется!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +144

      plusnindimon > cska plus 24 июля 2015, 12:04

      масква порадуется, а остальная страна будет радоваться если все ваши клубы по закрывают!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      K@p@ny3 24 июля 2015, 10:47

      Гончаренко лучший тренер в лиге.Он знает как обыграть Зенит.Хватит ли мастерства игрокам-это второй вопрос.Удачи Уралу.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11