Ерохин: «Обыграть «Зенит»? Не вижу ничего невозможного»

Полузащитник "Урала" Александр Ерохин в преддверии матча 2-го тура премьер-лиги против "Зенита" высоко оценил стадион "Уралмаш", на котором пройдет встреча. Также он выразил надежду на успех своей команды.





"Да, матчи с "Зенитом" всегда зрелищные и интересные, – цитирует источник Ерохина. – Обе команды демонстрируют футбол высокого качест­ва, но, вы правы, побеждает всегда "Зенит". Почему? Возможно, у петербуржцев исполнительское мастерство немного выше – им хватает всего двух моментов, чтобы забить два мяча. Нам же такую реализацию демонстрировать не удается.



Также Ерохин прокомментировал стадион "Уралмаш", вмещающем всего 10 тысяч зрителей, на котором пройдет встреча:



"Сейчас это новый стадион с натуральным газоном. Мы, кстати, тоже проведем на нем свой первый матч, а для того, чтобы привыкнуть к полю, и тренироваться будем на "Уралмаше". Вообще это исторический для Екатеринбурга стадион, своеобразный футбольный бренд. Уверен, поклонникам "Урала" будет приятно, что команда возвращается в родную обитель".

