Д.Билялетдинов: «Отец и сын - это классика жанра»

Новичок "Рубина" Динияр Билялетдинов поблагодарил "Спартак" за то, что его бывший клуб не стал чинить препятствий при расторжении контракта. 30-летний хавбек расстался с красно-белыми вчера, а уже сегодня казанцы объявили о подписании с ним соглашения.





"Я, безусловно, рад этому событию. Это как перевернуть лист, начать новую историю, - сказал Билялетдинов в интервью клубной пресс-службе. - Все произошло быстро. Буквально с утра я был в офисе "Спартака" и решал вопрос о расторжении контракта. Надо отдать должное руководству клуба, что пошли навстречу, мы договорились и все быстро и оперативно сделали".



Хавбек также подчеркнул, что игра под руководством отца Рината Билялетдинова не представляет для него проблему.

