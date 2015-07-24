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    Диарра подпишет контракт с "Марселем"

    Экс-полузащитник "Локомотива" Лассана Диарра подпишет контракт с "Марселем".

    По сообщению источника, в ближайшие часы сделка может быть завершена. 30-летний игрок заключит четырехлетнее соглашение после медицинского обследования.

    Диарра выступал за "Локомотив" в сезоне-2013/14. 30-летний хавбек в 2014 году в одностороннем порядке разорвал контракт с железнодорожниками. ФИФА приняла сторону "Локомотива" и потребовала игрока выплатить около 12 миллионов евро в качестве компенсации. Диарра обжаловал это решение. Ранее хавбек сообщил, что в ближайшее время вернется в футбол.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2015 09:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 17:35

      Богатый багаж у Диарра, удачи ему.

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    • ...
      Рейтинг: +320

      3eмлянин 24 июля 2015, 15:32

      мать честная :~))

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