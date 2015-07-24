Экс-полузащитник "Локомотива" Лассана Диарра подпишет контракт с "Марселем".



По сообщению источника, в ближайшие часы сделка может быть завершена. 30-летний игрок заключит четырехлетнее соглашение после медицинского обследования.



Диарра выступал за "Локомотив" в сезоне-2013/14. 30-летний хавбек в 2014 году в одностороннем порядке разорвал контракт с железнодорожниками. ФИФА приняла сторону "Локомотива" и потребовала игрока выплатить около 12 миллионов евро в качестве компенсации. Диарра обжаловал это решение. Ранее хавбек сообщил, что в ближайшее время вернется в футбол.