Виллаш-Боаш не отпустил Халка на церемонию предварительной жеребьевки ЧМ-2018

Нападающий «Зенита» Халк не сможет принять участие в церемонии предварительной жеребьевки ЧМ-2018 по спортивным причинам.

«Футболиста не отпустил главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, так как на следующий день после жеребьевки клуб проводит ранний выездной матч в Екатеринбурге с «Уралом».

Бразильца заменит Алексей Смертин», – сообщает ТАСС. В настоящее время он занимает пост заместителя исполнительного директора московского «Динамо», а также является членом исполкома РФС.