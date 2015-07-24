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    Виллаш-Боаш не отпустил Халка на церемонию предварительной жеребьевки ЧМ-2018

    Нападающий «Зенита» Халк не сможет принять участие в церемонии предварительной жеребьевки ЧМ-2018 по спортивным причинам.

    «Футболиста не отпустил главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, так как на следующий день после жеребьевки клуб проводит ранний выездной матч в Екатеринбурге с «Уралом».
    Бразильца заменит Алексей Смертин», – сообщает ТАСС. В настоящее время он занимает пост заместителя исполнительного директора московского «Динамо», а также является членом исполкома РФС.
    Предварительная жеребьевка ЧМ-2018 пройдет завтра в Санкт-Петербурге.

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    Источник: ТАСС

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    24.07.2015 09:24
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 17:34

      Не велика беда, Газпром найдёт выход...

      0
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      Рейтинг: +171

      maxim81413 24 июля 2015, 17:19

      не того уровня халк, чтоб на таких церемониях гостем быть, обычно легенд приглашают

      1
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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart 24 июля 2015, 16:49

      Тут Боаш прав!

      1
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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart 24 июля 2015, 16:49

      Тут Боаш прав!

      0
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      Рейтинг: +69

      leopit 24 июля 2015, 16:46

      Халку ещё играть,а в таких мероприятиях пусть учавствуют почётные отставники!

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 24 июля 2015, 15:56

      Халк долго плакаль.

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 24 июля 2015, 14:40

      Всё верно - работать нужно, контракт с баблом отрабатывать, а не по ящику мерцать и тусить на разного рода церемониях и корпоративах

      ААААА Ха Ха Ха :~))

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 24 июля 2015, 13:34

      Боаша можно понять. Организаторы могли по другому решить этот вопрос, перенести матч например на денек

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      Рейтинг: +117

      andreika20133 24 июля 2015, 12:45

      да дела.

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      Рейтинг: +2782

      LOpp 24 июля 2015, 11:48

      рыжему плевать на российский футбол, главное грести бабло по 8 млн в год

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