Защитник «Саутгемптона» Гардош пропустит семь месяцев

Защитник "Саутгемптона" Флорин Гардош пропустит семь месяцев из-за травмы колена. 26-летний румын лишь в прошлом сезоне перебрался в Англию из "Стяуа" и принял участие в 11 матчах Премьер-лиги.
"Это очень грустная новость. Он надеялся хорошо проявить себя во втором сезоне, а после такой травмы восстановление занимает от шести до семи месяцев, так что понятно, почему все разочарованы.
Теперь нам придется приобрести еще одного или двух центральных защитников. Иметь в составе лишь Йосиду и Фонте недостаточно. Да, у нас есть еще Стивенс и Тернбулл, но они слишком молоды и еще должны серьезно прибавить, чтобы получить место в составе", - цитирует главного тренера "святых" Рональда Кумана
Sky Sports.
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