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    Дмитрий Черышев вернется к тренерской деятельности

    Бывший главный тренер "Волги" Дмитрий Черышев намекнул, что в ближайшее время может возглавить новый клуб. Специалист ранее также работал с детскими командами "Реала", молодежкой "Зенита", а в минувшем сезоне трудился на посту наставника казахстанского "Иртыша". В мае контракт с ним был расторгнут.

    "Когда стоит ждать возвращения Дмитрия Черышева к тренерской деятельности? В понедельник-вторник все узнаете. Российское или иностранное первенство? Не скажу, - цитирует Черышева-старшего источник.

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    Источник: Euro-football.ru

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    24.07.2015 09:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 17:29

      Удачи Черышеву.

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