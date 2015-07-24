Дмитрий Черышев вернется к тренерской деятельности

Бывший главный тренер "Волги" Дмитрий Черышев намекнул, что в ближайшее время может возглавить новый клуб. Специалист ранее также работал с детскими командами "Реала", молодежкой "Зенита", а в минувшем сезоне трудился на посту наставника казахстанского "Иртыша". В мае контракт с ним был расторгнут.









"Когда стоит ждать возвращения Дмитрия Черышева к тренерской деятельности? В понедельник-вторник все узнаете. Российское или иностранное первенство? Не скажу, - цитирует Черышева-старшего источник. "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!