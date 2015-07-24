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    Ковач: «Понимаем, что в Москве будет тяжелая игра»

    Защитник «Спарты» Радослав Ковач, ранее выступавший за «Спартак», поделился ожиданиями от противостояния чешской команды с ЦСКА в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первый матч между ЦСКА и «Спартой» состоится 28 июля.

    «Понимаем, что в Москве будет тяжелая игра. Я знаю ЦСКА - хорошие игроки, отличная команда высокого уровня. Конечно, они фавориты, но у «Спарты» тоже есть задачи. Для начала – постараться забить гол на выезде, а там посмотрим. Не знаю, получится ли. У них же Игнашевич и Березуцкие в защите все еще играют! Акинфеев в воротах… Я семь лет назад против них за «Спартак» выходил, а они до сих пор в ЦСКА! Опытные, классные футболисты. Я же говорю: хорошая команда. Но знаете, у нас тоже неплохая», - рассказал Ковач.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    24.07.2015 08:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +22

      Genario 24 июля 2015, 17:15

      Обязаны армейцы проходить Спарту. Да прибудет с ними сила!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 16:25

      Армейцы должны проходить Спарту.

      0
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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 24 июля 2015, 10:17

      Главное - побольше по воротам бить, а там глядишь акинфеев пможет;)

      1
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      Рейтинг: +389

      MALOVAR 24 июля 2015, 09:47

      Бывших спартаковцев не бывает ,честь и хвала.

      1
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      Рейтинг: +864

      Jum13 > MALOVAR 24 июля 2015, 10:26

      Это факт - рабство оно на всю жизнь

      -1
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      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий 24 июля 2015, 08:59

      Ковач,не подводи.Дубль обеспечь на радость спартаковцам)

      1
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      Рейтинг: +864

      Jum13 > Лев Троцкий 24 июля 2015, 10:27

      Очередной слепой глор мяса )))

      -1
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