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    Яя Туре планирует играть до 40 лет

    Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре в очередной раз опроверг информацию об уходе из клуба. 32-летний ивуариец выступает за "Манчестер Сити" с 2010 года. Этим летом в СМИ появилась информация, что игрок близок к заключению контракта с "ПСЖ".

    "О моем уходе из "Манчестер Сити" ходило много слухов, - цитирует Туре источник. - Я планирую до конца отработать контракт с клубом. Я счастлив здесь и не хочу никуда уходить. Думаю, что мои возможности позволяют мне играть до 40 лет".

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    Источник: Manchester Evening News

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    24.07.2015 08:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +31

      ЦСКА ВБП 24 июля 2015, 18:13

      Может и доиграет, если с Верблумом не встретится

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 16:22

      Не уйдёт он, капризный...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Вольбуйна 24 июля 2015, 16:16

      В России такие как он до 60 играют!!! Главное чтобы не болтал сильно как Сапогов!!! А всё остальное не важно!!!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +112

      Dark_Soul 24 июля 2015, 15:04

      Не удивлюсь, если ему уже 40.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +653

      New_Look 24 июля 2015, 14:42

      а кто меня уволит - тот расист! - добавил Яя

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 11:34

      возможно...но узнать бы его настоящий возраст!

      2
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 24 июля 2015, 10:44

      ещё 8 лет, кошмар!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +149

      hiv85 24 июля 2015, 08:32

      жадный нигга, это'О хочет переплюнуть :)

      1
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