Яя Туре планирует играть до 40 лет

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре в очередной раз опроверг информацию об уходе из клуба. 32-летний ивуариец выступает за "Манчестер Сити" с 2010 года. Этим летом в СМИ появилась информация, что игрок близок к заключению контракта с "ПСЖ".









"О моем уходе из "Манчестер Сити" ходило много слухов, - цитирует Туре источник. - Я планирую до конца отработать контракт с клубом. Я счастлив здесь и не хочу никуда уходить. Думаю, что мои возможности позволяют мне играть до 40 лет". "Бомбардир" тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!