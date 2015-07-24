«Барселона» отклонила предложение «Ромы» по трансферу Адриано

Губит Барселона игроков - Бартре, Адриано и Педро играть не дают и продовать не хотят.
Руководство «Барселоны» отклонило предложение «Ромы» относительно приобретения защитника Адриано Корреи.
По сообщению источника, итальянский клуб предложил за бразильского футболиста 4 миллиона евро, что в каталонском клубе считают недостаточным за такого игрока. Тем не менее сам футболист не теряет надежды на то, что ему удастся покинуть стан сине-гранатовых перед стартом очередного сезона, поскольку он стремится к большей игровой практике.
В данный момент Адриано продолжает работать в составе «Барселоны» в США. Ожидается, что окончательно вопрос прояснится во время турнира Жоана Гампера 5 августа. Соперником «Барселоны» будет «Рома».
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В данный момент Адриано продолжает работать в составе «Барселоны» в США. Ожидается, что окончательно вопрос прояснится во время турнира Жоана Гампера 5 августа. Соперником «Барселоны» будет «Рома».
"Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.