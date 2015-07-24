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    «Барселона» отклонила предложение «Ромы» по трансферу Адриано

    Руководство «Барселоны» отклонило предложение «Ромы» относительно приобретения защитника Адриано Корреи.

    По сообщению источника, итальянский клуб предложил за бразильского футболиста 4 миллиона евро, что в каталонском клубе считают недостаточным за такого игрока. Тем не менее сам футболист не теряет надежды на то, что ему удастся покинуть стан сине-гранатовых перед стартом очередного сезона, поскольку он стремится к большей игровой практике.

    В данный момент Адриано продолжает работать в составе «Барселоны» в США. Ожидается, что окончательно вопрос прояснится во время турнира Жоана Гампера 5 августа. Соперником «Барселоны» будет «Рома».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    24.07.2015 08:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 24 июля 2015, 23:55

      Губит Барселона игроков - Бартре, Адриано и Педро играть не дают и продовать не хотят.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 16:17

      Конечно, за такую сумму не отпустят.

      0
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      Рейтинг: +118

      Garry Green 24 июля 2015, 12:08

      Бред! За 4 млн отдать универсала, когда рынок просто бредит ценами. Какие то НОУНЭЙМЫ типа Ильяраменди стоят 40, Фирмино 41, а проверенный игрок, который играет с обеих ног и по всеми полю, Адриано хоть на фланги защиты ставь, хоть на фланги атаки, он и в апз может сыграть и даже ЦЗ при ЧП. В Эль Классико было такое, Адри играл ЦЗ.
      За меньше отдавать себя не уважать.

      2
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      Рейтинг: +168

      Gorbuncov 24 июля 2015, 08:49

      Отлично !

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