КОНКАКАФ изучит матч между Панамой и Мексикой

Мексиканцы полумёртвые и рандомная Ямайка в финале - Золотой кубок разочаровал. Красная не поделу, там не отмашка была, а просто в прыжке рукой по лицу попал - за такое жёлтую дают. Пенальти 1-й ниочём, толком и контакта не было, а судья 1 милисекунду думал, какая тут может быть ошибка - чистой воды проплаченное решение. А ещё в концовке был спорный эпизод - пенальти можно было назначать уже в пользу Панамы - вот так вот. А Марадона, сам рыжий, пусть молчит, а то быстро его грехи припомнят.
Дисциплинарный комитет КОНКАКАФ изучит полуфинальный матч Золотого Кубка КОНКАКАФ между Панамой и Мексикой (1:2 д.в.), сообщает официальный сайт организации.
Встреча обернулась скандалом из-за спорного пенальти, назначенного в ворота панамцев в концовке основного времени встречи. Из-за конфликта поединок был прерван более чем на 10 минут.
Возможно, кто-то из панамцев в сутолоке нанес удар главному арбитру Марку Гейгеру из США, Второй гол Мексика также забила "с точки", за что судьи удостоились саркастических аплодисментов от их соперника. А после матча сборная Панамы выложила фотографию с баннером, где назвала КОНКАКАФ "ворами" и потребовала отставки руководства судейского комитета организации.
Ранее за переигровку этого матча и в поддержку панамцев выступил легендарный аргентинец Диего Марадона:
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