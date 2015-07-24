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    КОНКАКАФ изучит матч между Панамой и Мексикой

    Дисциплинарный комитет КОНКАКАФ изучит полуфинальный матч Золотого Кубка КОНКАКАФ между Панамой и Мексикой (1:2 д.в.), сообщает официальный сайт организации.

    Встреча обернулась скандалом из-за спорного пенальти, назначенного в ворота панамцев в концовке основного времени встречи. Из-за конфликта поединок был прерван более чем на 10 минут.

    Возможно, кто-то из панамцев в сутолоке нанес удар главному арбитру Марку Гейгеру из США, Второй гол Мексика также забила "с точки", за что судьи удостоились саркастических аплодисментов от их соперника. А после матча сборная Панамы выложила фотографию с баннером, где назвала КОНКАКАФ "ворами" и потребовала отставки руководства судейского комитета организации.

    Ранее за переигровку этого матча и в поддержку панамцев выступил легендарный аргентинец Диего Марадона:

    "Я сочувствую игрокам Панамы. Матч должен быть переигран из-за такого судейства. Такого беспредела не случалось с чемпионата мира-1990, когда мексиканский арбитр Кодесал обокрал весь аргентинский народ", – написал Марадона в своем профиле в Facebook.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2015 08:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +9

      Barcelona in time 25 июля 2015, 17:04

      Мексиканцы полумёртвые и рандомная Ямайка в финале - Золотой кубок разочаровал. Красная не поделу, там не отмашка была, а просто в прыжке рукой по лицу попал - за такое жёлтую дают. Пенальти 1-й ниочём, толком и контакта не было, а судья 1 милисекунду думал, какая тут может быть ошибка - чистой воды проплаченное решение. А ещё в концовке был спорный эпизод - пенальти можно было назначать уже в пользу Панамы - вот так вот. А Марадона, сам рыжий, пусть молчит, а то быстро его грехи припомнят.

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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 24 июля 2015, 23:51

      В финале подсудят Ямайке и инцедент будет исчерпан.

      0
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      Рейтинг: +223

      DXTK 24 июля 2015, 12:06

      Да помним это Пенальти в ворота Аргентины в матче с Германией. который решил судьбу матча и подарил Тренеру Бакенбауеру чемпионов мира. А почему Марадона не вспомнил как он в наглую рукой Англичанам забил за 4 года до этого в 86 году. тот судья был не подкупным не так ли, а этого видимо подкупили.
      А по Матчу да была куча ошибок, как и в современном футболе это уже не далеко не новости что порой такие решении судей решают исход матча. Но у каждого свою мнение, а судья должен сам решать был или не был, если он будет долго думать то не назначит. Вон в АПЛ сколько ошибок которые порой дорого стоят кому-то Чемпионство а кому-то вылета из лиги, ну и тут тоже самое.

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      Рейтинг: +223

      DXTK > Гавроша 24 июля 2015, 20:29

      В чужом глазу и соринку видит, а в собственном и бревна не замечает.

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      Рейтинг: +223

      DXTK > Гавроша 24 июля 2015, 20:31

      По Этому он рвется в Президенты фифа чтобы еще сборная Аргентина если что не ногой так рукой забивала и стала чемпионом мира.

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      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 11:32

      по всей строгости!

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      Рейтинг: +196

      Forint 24 июля 2015, 10:28

      за уши мексикосов

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      Рейтинг: +64

      Wilhelmson 24 июля 2015, 09:21

      Да и красную карточку спорную показал, а мексиканцы в очередной раз, как днище сыграли

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