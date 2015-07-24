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    В «Реале» сделают ставку на Майораля

    "Реал" не собирается выходить на трансферный рынок ради покупки центрфорварда, утверждает источник.

    В клубе намерены сделать ставку на Борху Майораля. В Мадриде уверены, что 18-летний форвард уже лучше Хавьера Эрнандеса, игравшего здесь на правах аренды в прошлом сезоне.

    Майораль стал лучшим бомбардиром триумфального для сборной Испании чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет. "Реал" в ближайшее время продлит контракт со своим воспитанником и будет использовать его в качестве замены Кариму Бензема.

    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2015 07:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 26 июля 2015, 15:28

      Удачи ему в Реале!

      0
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      Рейтинг: +22

      Paveloff 24 июля 2015, 11:18

      Сломают пацана раньше времени

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3416

      FRZZ 24 июля 2015, 10:01

      Рамиль Шейдаев лучше.))

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 24 июля 2015, 08:11

      Пока еще не готов мальчишка.

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