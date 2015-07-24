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    «Атлетико» ведет переговоры с «ПСЖ» о покупке Мотты

    Мадридский «Атлетико» ведет переговоры с «ПСЖ» на предмет приобретения полузащитника Тьяго Мотты. Информацию об этом подтвердил президент испанского клуба Энрике Сересо.

    «Это футболист, который нас интересует. Осуществление каждой трансферной операции имеет свое время. В этом случае она длится долго, однако мы в переговорном процессе», - приводит слова Сересо источник.
    Ранее сообщалось, что Мотта, защищавший цвета «Атлетико» в сезоне-2007/08, ни при каких обстоятельствах не намерен оставаться в парижском клубе, и отказался принять участие в воскресной тренировке команды.

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    Источник: Marca

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    24.07.2015 07:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond 24 июля 2015, 10:05

      Было бы здорово! Если решится вопрос с трансфером в Атлетико Тьяго Мотты и Филиппе Луиса, Атлетико в этом сезоне не даст расслабиться ни Барсе ни Реалу.

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