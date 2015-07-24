«Атлетико» ведет переговоры с «ПСЖ» о покупке Мотты

Мадридский «Атлетико» ведет переговоры с «ПСЖ» на предмет приобретения полузащитника Тьяго Мотты. Информацию об этом подтвердил президент испанского клуба Энрике Сересо.

«Это футболист, который нас интересует. Осуществление каждой трансферной операции имеет свое время. В этом случае она длится долго, однако мы в переговорном процессе», - приводит слова Сересо источник.