«Атлетико» ведет переговоры с «ПСЖ» о покупке Мотты

Было бы здорово! Если решится вопрос с трансфером в Атлетико Тьяго Мотты и Филиппе Луиса, Атлетико в этом сезоне не даст расслабиться ни Барсе ни Реалу.
Мадридский «Атлетико» ведет переговоры с «ПСЖ» на предмет приобретения полузащитника Тьяго Мотты. Информацию об этом подтвердил президент испанского клуба Энрике Сересо.
«Это футболист, который нас интересует. Осуществление каждой трансферной операции имеет свое время. В этом случае она длится долго, однако мы в переговорном процессе», - приводит слова Сересо источник.
Ранее сообщалось, что Мотта, защищавший цвета «Атлетико» в сезоне-2007/08, ни при каких обстоятельствах не намерен оставаться в парижском клубе, и отказался принять участие в воскресной тренировке команды.
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