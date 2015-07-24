Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Немов: «Приглашу Пуйоля в Саранск»

    Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов стал послом Саранска на предварительной жеребьевке ЧМ-2018. Знаменитый спортсмен подчеркнул, что объекты, построенные в Мордовии к мундиалю, останутся востребованными и после завершения турнира.

    "Стадион будет трансформироваться. Многотысячные трибуны будут убирать. Арена станет компактнее. Работа делается не для того, чтобы провести несколько матчей и уйти, а чтобы стадион развивался дальше и после окончания ЧМ. Опыт у нас есть – Олимпийские игры в Сочи. Все боялись, что объекты после игр будут не нужны, но все работает и сейчас. Саранск не обошел стороной этот момент.

    Буду приглашать своих друзей и коллег, чтобы они посетили Саранск. Лично знаком с Рудом Гуллитом, с Карлесом Пуйолем. Многие ребята с удовольствием приедут в наш город, чтобы посмотреть на свой профессиональный вид спорта, на Мордовию и Россию".

    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2015 07:21
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +44

      Михаэль Кан 24 июля 2015, 15:22

      Да конечно, работает там у них всё в Сочи)
      От отчаяния туда людей уже на концерты Киркоровых и Ваенг загоняют: лишь бы приехал кто туда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      shs13 24 июля 2015, 11:39

      Пусть ребята приезжают Может еще появится пару известных земляков.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 11:30

      Пуйолю понравится! Только не спросил бы про посещаемость матчей...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11