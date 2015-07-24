Немов: «Приглашу Пуйоля в Саранск»

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов стал послом Саранска на предварительной жеребьевке ЧМ-2018. Знаменитый спортсмен подчеркнул, что объекты, построенные в Мордовии к мундиалю, останутся востребованными и после завершения турнира.









Буду приглашать своих друзей и коллег, чтобы они посетили Саранск. Лично знаком с Рудом Гуллитом, с Карлесом Пуйолем. Многие ребята с удовольствием приедут в наш город, чтобы посмотреть на свой профессиональный вид спорта, на Мордовию и Россию".





"Стадион будет трансформироваться. Многотысячные трибуны будут убирать. Арена станет компактнее. Работа делается не для того, чтобы провести несколько матчей и уйти, а чтобы стадион развивался дальше и после окончания ЧМ. Опыт у нас есть – Олимпийские игры в Сочи. Все боялись, что объекты после игр будут не нужны, но все работает и сейчас. Саранск не обошел стороной этот момент.Буду приглашать своих друзей и коллег, чтобы они посетили Саранск. Лично знаком с, с. Многие ребята с удовольствием приедут в наш город, чтобы посмотреть на свой профессиональный вид спорта, на Мордовию и Россию". "Бомбардир" тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!