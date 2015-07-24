Руни: «Надеюсь, однажды стану тренером»

Еще Гуллит "Сексуальный" Футбол в 90-х привил Челси. Это единственный клуб на моей памяти который он воздвиг на вершину. 6 место в чемпионате, а в сезоне когда клуб шел на 2 месте играя во всех кубках внутри лиги выйдя в 1/4 финала, его уволили.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что по окончании карьеры хотел бы работать тренером.
«Надеюсь, однажды стану тренером. Уже сейчас как игрок всегда стараюсь что-то почерпнуть, обращаю внимание на то, как команды выстраивают игру. С возрастом задумываешься о том, насколько разнятся стили игры команд и как им лучше противостоять.
Это совсем другой взгляд на футбол и способ его познания», - отметил Руни.
"Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
"Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!