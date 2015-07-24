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    Чельстрем: «После трех лет в Москве моей семье нужно было вернуться в Европу»

    Экс-полузащитник "Спартака" Ким Чельстрем объяснил, что решил покинуть чемпионат России из-за своей семьи. 32-летний швед этим летом на правах свободного агента перешел в швейцарский "Грассхоппер".

    "Для семьи Цюрих – идеальное место, – цитирует Чельстрема источник. – После трех лет в Москве мы поняли, что настало время вернуться в Европу. В первую очередь я здесь из-за футбола. "Грассхоппер" предложил мне интересный вызов, к тому же играть в такой молодой команде просто весело".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2015 06:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 24 июля 2015, 14:35

      Азиатцы мы.Ёпт.

      1
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      Рейтинг: +103

      skainet 24 июля 2015, 11:39

      ахах Москва не в Европе оказывается....хотя я даже не сомневаюсь что в цюрихе жить куда приятнее

      1
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      Рейтинг: +11

      BECK_BY 24 июля 2015, 10:17

      "После трех лет в Москве мы поняли, что настало время вернуться в Европу"
      Как он Москву завуалировано обосрал)

      -2
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      Рейтинг: +6295

      порт 24 июля 2015, 07:00

      Прожить три года в москве, это конечно большой стресс для человека, и должен пройти не один год, что бы восстановилась психика.

      0
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 > порт 24 июля 2015, 07:33

      Пожил бы у нас в Саратове то до конца жизни не оправился бы,

      3
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      ...
      Рейтинг: +12

      benefaktor13 > порт 24 июля 2015, 10:00

      Что же тогда говорить о вечно мрачном Петрограде

      -1
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