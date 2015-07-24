Лорд Хэррис: «На счету «Арсенала» больше 200 млн. Венгер может купить себе всех, кого захочет»

Директор "Арсенала" Лорд Хэррис заявил, что клуб абсолютно не ограничен в финансах на трансферы и может приобрести любого игрока кроме звезд "Барселоны" и "Реала" Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Ранее главный тренер "канониров" Арсен Венгер подчеркнул, что его клуб не собирается тратить огромные суммы на новых игроков и продолжит делать ставку на собственных воспитанников.





"Да, мы были стеснены в средства после переезда на "Эмирейтс", но сейчас все не так, – цитирует Хэрриса источник. – Мы можем выйти на рынок и купить любого игрока в мире за исключением тех пяти-шести, которые просто не продаются. На счетах клуба в банке сейчас более 200 миллионов фунтов стерлингов. Но у нас нет никаких конкретных планов по покупке кого бы то ни было, если только мы не найдем суперзвезду вроде Озила или Санчеса.

