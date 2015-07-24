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    Лорд Хэррис: «На счету «Арсенала» больше 200 млн. Венгер может купить себе всех, кого захочет»

    Директор "Арсенала" Лорд Хэррис заявил, что клуб абсолютно не ограничен в финансах на трансферы и может приобрести любого игрока кроме звезд "Барселоны" и "Реала" Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Ранее главный тренер "канониров" Арсен Венгер подчеркнул, что его клуб не собирается тратить огромные суммы на новых игроков и продолжит делать ставку на собственных воспитанников.

    "Да, мы были стеснены в средства после переезда на "Эмирейтс", но сейчас все не так, – цитирует Хэрриса источник. – Мы можем выйти на рынок и купить любого игрока в мире за исключением тех пяти-шести, которые просто не продаются. На счетах клуба в банке сейчас более 200 миллионов фунтов стерлингов. Но у нас нет никаких конкретных планов по покупке кого бы то ни было, если только мы не найдем суперзвезду вроде Озила или Санчеса.
    Венгер предоставил список игроков, которых хотел бы видеть в команде. В нем есть нападающий, но я не скажу, кто именно. Думаю, он не против перейти к нам, но еще нужно убедить его клуб. Но если Венгеру действительно нужен определенный футболист, мы можем его купить. Даже превзойти трансферный рекорд "Арсенала". Хотя, конечно, речь не идет о Месси или Роналду".

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    Источник: Daily Mail

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    24.07.2015 06:24
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 25 июля 2015, 18:42

      Очень приятно читать такие новости) Встаём потихоньку с колен)

      0
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      Рейтинг: +14

      SaDiSt335 24 июля 2015, 21:34

      Озил Суперзвезда ?) Лорд Хэррис пошутил скорей всего )

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      Рейтинг: +13

      KasV8 24 июля 2015, 21:34

      Нужны ли они! Вроде сбалансированная команда стала!

      0
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      Рейтинг: +10

      Fun_of_Fan 24 июля 2015, 17:09

      Ройс что ли?

      0
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 24 июля 2015, 16:51

      Правильно не то , что мешок Юнайтед.

      0
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      Рейтинг: +13

      Dmitrii95 24 июля 2015, 14:09

      Венгер настолько автономно от руководства занимается трансферной политикой, что директор позволяет себе такие заявления. В этом огромный плюс Венгера, ему доверяют как себе.

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      Рейтинг: +38

      Jackman 24 июля 2015, 11:45

      Понты дешевые = Если бы хотели показать, лучше бы делом доказывали, а не словом...

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      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 11:26

      дело обещает быть интересным

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      Рейтинг: +117

      Marchen 24 июля 2015, 10:45

      просто быть в 3-4 АПЛ и финальная часть ЛЧ, все что нужно Арсеналу

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      Рейтинг: +223

      DXTK 24 июля 2015, 10:08

      В фифе Арсенал себе купил Месси и все-равно занял 3 место. По этому да соглашусь нечего тратить деньги на этих звезд. Таких игроков которых не продадут не существует, есть просто клубы которые не потянут их вот и все.
      Не ужели Арсенал как и Манчестер приготовили сюрприз в подписании ТОП-форварда? не верю своим глазам ушам и другим частям тела. Интересно что за список игроков у Венгера боюсь предположить инопланетный.

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