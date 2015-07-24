Бартра не уйдет из «Барселоны»

Защитник "Барселоны" Марк Бартра подчеркнул, что не собирается покидать команду в нынешнее трансферное окно. Ранее сообщалось об интересе "Наполи" к 24-летнему воспитаннику каталонцев.









"Я не рассматриваю никакие предложения, – цитирует Бартру источник. – Все мои мысли на 100 процентов о "Барселоне". Моя цель – превзойти показатель в 21 сыгранный матч, который был у меня в прошлом сезоне. "Бомбардир" тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!