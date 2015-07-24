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    Погребняк: «Во главе сборной должен быть отечественный тренер»

    Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением о том, кто должен возглавить сборную России после отставки Фабио Капелло.


    «Черчесов или Слуцкий? Любой тренер подошел бы, главное, чтобы не итальянец. Я вообще за российского специалиста. Хотя когда-то говорил, что хотел бы иностранца. Но сейчас, считаю, во главе сборной нужен отечественный тренер. Хватит уже, надоело. Тем более у нас есть хорошие кандидатуры», – сказал Погребняк.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2015 01:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +168

      andrefino13 24 июля 2015, 17:42

      У боксера спрашивают,зачем тебе голова.Отвечает:,Я в неё ем.

      0
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      Рейтинг: +20

      bonucci 24 июля 2015, 11:49

      Черчесова в сборную! на короткой дистанции он способен выжать из игроков максимум, а также использовать сильные стороны посредственных игроков, что в нашем случае плюс ))

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      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 11:21

      пустые разговоры
      после неудач иностранца все требуют россиянина...потом- наоборот

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      Рейтинг: +653

      New_Look > 112910415 24 июля 2015, 14:56

      согласен, как это они не додумались требовать женщину-тренера, или тренера-гея. По мне, так говоря о тренере, надо обращать внимание на его уровень, а не национальность. Отечественных тренеров ТОП-уровня нет, это факт. Тренер-иностранец, даже ТОП-уровня, не панацея, ибо по непонятным причинам тренеры-иностранцы российским поленам не указ. Замкнутый круг, и полная ж..па...

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      Рейтинг: +50

      alexxxi 24 июля 2015, 05:35

      Всё правильно!

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      Рейтинг: +32

      Самовлюблённый Конь 24 июля 2015, 03:16

      во главе сборной - россиянин... во главе фабрики - рабочий... во главе колхоза - крестьянин... а у нас только чинуши-жулики всем управляют...

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