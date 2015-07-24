Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рома» не сможет выкупить трансфер Щесны

    «Рома» не сможет выкупить вратаря «Арсенала» Войцеха Щесны по истечении срока его аренды в итальянском клубе. Напомним, 25-летний голкипер проведет следующий сезон в Риме на правах аренды.

    Ранее сообщалось, что итальянцы смогут выкупить права на голкипера за пять миллионов евро. В минувшем сезоне Щесны провел в составе «Арсенала» 29 матчей и пропустил 31 мяч.
    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2015 01:36
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 25 июля 2015, 18:40

      Это они сейчас говорят что не смогут выкупить...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11