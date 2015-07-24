«Рома» не сможет выкупить трансфер Щесны

Это они сейчас говорят что не смогут выкупить...
«Рома» не сможет выкупить вратаря «Арсенала» Войцеха Щесны по истечении срока его аренды в итальянском клубе. Напомним, 25-летний голкипер проведет следующий сезон в Риме на правах аренды.
Ранее сообщалось, что итальянцы смогут выкупить права на голкипера за пять миллионов евро. В минувшем сезоне Щесны провел в составе «Арсенала» 29 матчей и пропустил 31 мяч.
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