«Рома» не сможет выкупить трансфер Щесны

«Рома» не сможет выкупить вратаря «Арсенала» Войцеха Щесны по истечении срока его аренды в итальянском клубе. Напомним, 25-летний голкипер проведет следующий сезон в Риме на правах аренды.

Ранее сообщалось, что итальянцы смогут выкупить права на голкипера за пять миллионов евро. В минувшем сезоне Щесны провел в составе «Арсенала» 29 матчей и пропустил 31 мяч.