Стали известны все пары 3-го раунда квалификации Лиги Европы

Удачи Динамо Минск.Соперники равны по силе.Российские клубы обязаны проходить дальше.
Определились все участники 3-го отборочного раунда Лиги Европы.
Определились все участники 3-го отборочного раунда Лиги Европы.
Удачи Динамо Минск.Соперники равны по силе.Российские клубы обязаны проходить дальше.
Да вот и состоялась жеребьевка 3 раунда в этих парах все команды вроде как равны, по этому и победить может абсолютно любой клуб.
Я уже выбрал себе фаворитов которых буду поддерживать в ЛЕ в этом раунде, это Саутгемптон, Вест Хэм, Краснодар, Рубин но соперники им достались не слабые. Интересный соперник достался Боруссии Дортмунд Вольфсберг, сначала показалось что Вольфсбург. Как всегда Работнички играть будут.
Я осмелюсь предположить кто Пройдет дальше( Копенгаген,Краснодар, Цюрих, Ворскла, Гетенборг, Русенборг, Вадуц, Сампдория, Легия, Рубин, ПАОК, Хайдук, Абердин, АИК, Шарлеруа, Брондбю, Трабзонспор, Атлетик, Вест Хэм, Стандарт, Боруссия Д., Аполлон, Эльфсборг, Слован, Аз 67, Сэнт-Этьен, Бордо и Саутгемптон.) Надеюсь мои прогнозы сбудутся ну хотя бы частично.
Динамо Минск,Тун,Кайрат,Заря.С остальными матчами соглашусь.Смотрел игру Вольфсберга.Вся команда сидела на своей половине.Голы забивались со стандартов.И это с Шахтером из Солигорска(Беларусь).Против Дортмунда у них шансов нет.Но этот автобус ещё нужно пробить...Всем командам бывшего союза удачи!