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    Стали известны все пары 3-го раунда квалификации Лиги Европы

    Определились все участники 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

    «Яблонец» (Чехия) — «Копенгаген» (Дания)
    «Краснодар» (Россия) — «Слован» Бр (Словакия)
    «Цюрих» (Швейцария) — «Динамо» Минск (Беларусь)
    «Жилина» (Словакия) — «Ворскла» (Украина)
    «Белененсеш» (Португалия) — «Гeтеборг» (Швеция)
    «Дебрецен» (Венгрия) — «Русенборг» (Норвегия)
    «Тун» (Швейцария) — «Вадуц» (Лихтенштейн)
    «Сампдория» (Италия) — «Войводина» (Сербия)
    «Кукеси» (Албания) — «Легия» (Польша)
    «Штурм» (Австрия) — «Рубин» (Россия)
    ПАОК (Греция) — «Спартак» Трнава (Словакия)
    «Хайдук» (Хорватия) — «Стремсгодсет» (Норвегия)
    «Кайрат» (Казахстан) — «Абердин» (Шотландия)
    АИК (Швеция) — «Атромитос» (Греция)
    «Шарлеруа» (Бельгия) — «Заря» (Украина)
    «Брондбю» (Дания) — «Омония» (Кипр)
    «Работнички» (Македония) — «Трабзонспор» (Турция)
    «Атлетик» (Испания) — «Интер» (Азербайджан)
    «Вест Хэм» (Англия) — «Астра» (Румыния)
    «Стандард» (Бельгия) — «Железничар» (Босния и Герцеговина)
    «Вольфсберг» (Австрия) — «Боруссия» Д (Германия)
    «Габала» (Азербайджан) — «Аполлон» (Кипр)
    «Эльфсборг» (Щвеция) — «Одд» (Норвегия)
    «Слован» (Чехия) — «Хапоэль» Ирони (Израиль)
    «Альтах» (Австрия) — «Витория Гимарайнш» (Португалия)
    АЗ (Нидерланды) — «Истанбул ББ» (Турция)
    «Тыргу-Муреш» (Румыния) — «Сент-Этьен» (Франция)
    «Бордо» (Франция) — АЕК Ларнака (Кипр)
    «Саутгемптон» (Англия) — «Витесс» (Нидерланды)
    Первые матчи пройдут 30 июля, ответные — 6 августа.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2015 01:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15

      K@p@ny3 24 июля 2015, 10:05

      Удачи Динамо Минск.Соперники равны по силе.Российские клубы обязаны проходить дальше.

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      Рейтинг: +223

      DXTK 24 июля 2015, 09:56

      Да вот и состоялась жеребьевка 3 раунда в этих парах все команды вроде как равны, по этому и победить может абсолютно любой клуб.
      Я уже выбрал себе фаворитов которых буду поддерживать в ЛЕ в этом раунде, это Саутгемптон, Вест Хэм, Краснодар, Рубин но соперники им достались не слабые. Интересный соперник достался Боруссии Дортмунд Вольфсберг, сначала показалось что Вольфсбург. Как всегда Работнички играть будут.
      Я осмелюсь предположить кто Пройдет дальше( Копенгаген,Краснодар, Цюрих, Ворскла, Гетенборг, Русенборг, Вадуц, Сампдория, Легия, Рубин, ПАОК, Хайдук, Абердин, АИК, Шарлеруа, Брондбю, Трабзонспор, Атлетик, Вест Хэм, Стандарт, Боруссия Д., Аполлон, Эльфсборг, Слован, Аз 67, Сэнт-Этьен, Бордо и Саутгемптон.) Надеюсь мои прогнозы сбудутся ну хотя бы частично.

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      Рейтинг: +15

      K@p@ny3 > DXTK 24 июля 2015, 10:39

      Динамо Минск,Тун,Кайрат,Заря.С остальными матчами соглашусь.Смотрел игру Вольфсберга.Вся команда сидела на своей половине.Голы забивались со стандартов.И это с Шахтером из Солигорска(Беларусь).Против Дортмунда у них шансов нет.Но этот автобус ещё нужно пробить...Всем командам бывшего союза удачи!

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