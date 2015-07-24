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    Моуриньо: «Де Брюйне сказал, что не в его стиле бороться за место в составе»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуриньо поделился мнением об игре бывшего полузащитника «аристократов» Кевина де Брюйне.


    «Он сказал мне, что не в его стиле бороться за место в составе. Ему нужна команда, в которой он будет знать, что сыграет в каждом матче.

    Ему нужно знать, что он важен. Ему не нужна команда, где он будет думать: «Сыграю ли я сегодня или нет?» Ему нужно доверие и уверенность.
    В четвертом матче в АПЛ он оказался на скамейке запасных и сказал мне, что он несчастлив.

    Он плохо тренировался, и когда я просил делать это усерднее, он говорил: «Я не могу дать вам больше, это мой стиль», — сказал португалец.

    На этой неделе появилась информация, что «Манчестер Сити» может предложить «Вольфсбургу» за футболиста 72 млн евро.

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    24.07.2015 01:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17

      Javelin67 25 июля 2015, 03:45

      Капризный Кевин, надо было работать на тренировках

      0
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      Рейтинг: +223

      DXTK 24 июля 2015, 20:07

      Если это правда то Трансфер Стерлинга будет цветочком 72 Млн Евро ничего себе. Де брюйне хорош, но чем будет думать руководство Вольфсбурга если согласятся на такой трансфер и продадут. В германии ему место а то в Ман сити станет вторым Джеко или Йоветичем.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 11:17

      с жёстким тренером не уживётся

      0
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      Рейтинг: +20

      superlamps 24 июля 2015, 09:41

      Кевин отличный игрок, но если сравнить с тем же Виллианом, то он не трудяга, а Жозе с такими не работает.

      2
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      Рейтинг: +54

      waren61rus 24 июля 2015, 09:35

      Качественный игрок!

      0
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 24 июля 2015, 08:05

      пиз...бол маур
      это дрогба с это условия ставят

      1
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 24 июля 2015, 03:00

      Игрок вправе ставить свои условия, а тренер вправе их не принимать, что и произошло в Челси, все нормально. Но при этом надо знать, что команду определяет тренер, а не игрок, так что абсолютно нормально, что Дебрюэль сел на лавку. Сити видит, кого берет и их это устраивает, так что Моуриньо зря старается, ведь по нему колокол тоже может зазвонить, если он будет мешать проводить сделки.

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