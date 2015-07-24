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    «Вест Хэм» победил мальтийский клуб только в серии пенальти

    Громкая сенсация едва не грянула во 2-м раунде квалификации Лиги Европы. Английский «Вест Хэм» в гостях уступил мальтийской «Биркиркаре» со счетом 0:1.

    В первом матче на своем поле англичане обыграли соперника именно с таким счетом, поэтому соперникам пришлось играть дополнительное время, во время которого голов забито не было, а в серии пенальти со счетом 5:3 выиграл «Вест Хэм».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2015 00:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +35

      BDA81 24 июля 2015, 22:06

      Смотрел вчера матч,удаление глупое,а во втором тайме мальтийцы в концовке сдулись. По пенделям просто сказался класс игроков .

      0
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      Рейтинг: +223

      DXTK 24 июля 2015, 09:38

      Ели Ели вылезли из этой мясорубки, Да в Юркости и прыткости Молотобойцам не откажешь. Но порадуемся хоть тому что клуб сыграет в следующем раунде.

      0
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      Рейтинг: +8

      Diablillo 24 июля 2015, 07:53

      Середняк АПЛ показывает истинный уровень этой лиги. Впрочем, ничего нового.

      -2
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