«Вест Хэм» победил мальтийский клуб только в серии пенальти

Громкая сенсация едва не грянула во 2-м раунде квалификации Лиги Европы. Английский «Вест Хэм» в гостях уступил мальтийской «Биркиркаре» со счетом 0:1.

В первом матче на своем поле англичане обыграли соперника именно с таким счетом, поэтому соперникам пришлось играть дополнительное время, во время которого голов забито не было, а в серии пенальти со счетом 5:3 выиграл «Вест Хэм».



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