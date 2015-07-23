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    «Тоттенхэм» включился в борьбу за Обамеянга

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг попал в сферу интересов «Тоттенхэма». Однако, по информации источника, немецкий клуб не планирует расставаться с 26-летним фоорвардом.

    Ранее сообщалось, что на форварда также претендует «Арсенал», который готов отдать за футболиста 40 миллионов евро. В минувшем сезоне Обамеянг провел за "Боруссию" 46 матчей во всех турнирах и забил 25 голов.
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    Источник: Francefootball

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    23.07.2015 23:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 27 июля 2015, 11:16

      не надо шмелям его продавать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12

      бса 25 июля 2015, 11:03

      да шпорам он бы пригодился.придал бы скоростей игре

      0
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      Рейтинг: +15

      MANSHAFT 24 июля 2015, 09:48

      Бетмен нам нужен

      0
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 24 июля 2015, 07:54

      правильно зачем расставаться с этим фоооорвардом
      он еще им пригодится

      2
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