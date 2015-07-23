«Тоттенхэм» включился в борьбу за Обамеянга

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг попал в сферу интересов «Тоттенхэма». Однако, по информации источника, немецкий клуб не планирует расставаться с 26-летним фоорвардом.

Ранее сообщалось, что на форварда также претендует «Арсенал», который готов отдать за футболиста 40 миллионов евро. В минувшем сезоне Обамеянг провел за "Боруссию" 46 матчей во всех турнирах и забил 25 голов.