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    Ковач из-за травмы не сыграет в первом матче с ЦСКА

    Защитник пражской «Спарты» Радослав Ковач из-за травмы не примет участия в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с ЦСКА. Встреча состоится 28 июля на стадионе «Арена Химки».

    «Безумно сожалею, что не смогу приехать. Травмировал голеностоп и ещё недельку буду восстанавливаться. Так хотелось снова сыграть в Москве, но не могу, не могу…
    На сборах три недели назад сломался. Конечно, тяжело на душе – я ведь как ушёл из «Спартака», так больше в России не был. А тут такой шанс, и на тебе — травма. Обидно! Но я всё равно приеду, 100 процентов! Посмотреть новый стадион, увидеться со старыми друзьями. Не сейчас — так позже. У меня последний год карьеры, так что времени свободного скоро будет больше», - рассказал Ковач «Чемпионату».
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    Источник: Чемпионат.ком

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    23.07.2015 23:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 24 июля 2015, 12:44

      Просто испугался,не забыл Ещё как охватывает от ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 24 июля 2015, 11:02

      Рано карьеру завершает!

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