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    Определился соперник «Краснодара» в 3-м раунде квалификации Лиги Европы

    Определился соперник «Краснодара» по 3-му раунду квалификации Лиги Европы. Им будет «Слован» из Братиславы.

    Словаки в ответном матче 2-го квалификационного раунда не испытали проблем в матче против ирландского «Колледж Дублин», обыграв хозяев со счетом 5:1. В первой игре «Слован» также одержал победу со счетом 1:0.
    Первый матч пройдeт в четверг, 30 июля, в Краснодаре. Ответная встреча состоится неделю спустя, 6 августа, в Братиславе.
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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2015 22:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 08:27

      проходить!

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      Рейтинг: +125

      pickapick 24 июля 2015, 07:05

      Не надо было сливать второе место коням! Вылетят бесславно!

      0
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      Рейтинг: +32

      Самовлюблённый Конь 24 июля 2015, 03:09

      будет тяжело, держитесь... удачи екатеринодару...

      0
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      Рейтинг: +44

      fckrasnodar > Самовлюблённый Конь 24 июля 2015, 13:15

      нет такого города, клуб из славного города Краснодара!!!
      екатеринодаром его называют только желто-зеленые болелы фк Кубань, которым режет слух название этого города и клуба Краснодар, ахаха

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 24 июля 2015, 00:46

      Нормально так

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      Рейтинг: +64

      Wilhelmson 23 июля 2015, 23:05

      Грузин чтоль писал?

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Wilhelmson 24 июля 2015, 00:46

      Канделаки!

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      Рейтинг: +21

      @edm.music 23 июля 2015, 22:54

      ЛЕ??, а за 2е место не ЛЧ разве не??

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      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 > @edm.music 23 июля 2015, 23:51

      А кто 2е место занял??? Ты меня удивляешь!!!

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      Рейтинг: +442

      spartak never die 23 июля 2015, 22:50

      Впереееед, Быки!!!

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