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    Матч чемпионата Сербии попал под подозрение Сербского Футбольного Союза

    Сербский Футбольный Союз начал расследование в отношении характера матча между белгадскими ОФК и «Црвеной Звездой». Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Црвены Звезды».

    После первого тайма ОФК вел со счетом 2:0, однако во второй половине игры пропустил шесть безответных мячей, что и смутило ФСРС, по информации которого, на игроков в перерыве было оказано давление.
    По этому делу уже допрошен первый подозреваемый, однако полученная от него информация пока не разглашается. Кроме того, у сербской полиции есть показания футболистов, подтверждающие факт оказания на них давления.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2015 21:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 08:15

      топорно работают

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      Рейтинг: +146

      Serjinho 24 июля 2015, 00:56

      у нас даже расследовать ничего не надо, достаточно включить матчи газовичка на петровском. после этого можно без зазрения совести применять к вышеназванному недоразумению санкции аля ювентус

      0
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 > Serjinho 24 июля 2015, 07:49

      не фиатовская мафия хуже
      она не только судьями своих подтягивает
      но и оппонентов ими же топят

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