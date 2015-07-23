Эдуардо забил первый гол после возвращения в «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» в матче второго тура УПЛ в Луцке встречался с местной «Волынью». Матч прошел с большим преимуществом гостей и завершился убедительной победой «горняков» со счетом 4:1.

В составе «Шахтера» дважды отличился Алекс Тейшейра, записавший в свой актив второй «дубль» в двух проведенных матчах, ещe по мячу забили Тайсон и Эдуардо, вернувшийся в донецкий клуб перед началом сезона. У хозяев гол на счету Флорентина Матея, реализовашего пенальти.