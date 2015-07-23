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    Эдуардо забил первый гол после возвращения в «Шахтер»

    Донецкий «Шахтер» в матче второго тура УПЛ в Луцке встречался с местной «Волынью». Матч прошел с большим преимуществом гостей и завершился убедительной победой «горняков» со счетом 4:1.

    В составе «Шахтера» дважды отличился Алекс Тейшейра, записавший в свой актив второй «дубль» в двух проведенных матчах, ещe по мячу забили Тайсон и Эдуардо, вернувшийся в донецкий клуб перед началом сезона. У хозяев гол на счету Флорентина Матея, реализовашего пенальти.
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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2015 21:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20

      FCShakhtar 23 июля 2015, 22:47

      Молодец Эду! С возвращением) А вообще сегодня хорошо сыграла вся команда, особенно надежда на Тейшейру, новый лидер появляется)) теперь все мысли о Фенере, надеемся на красивую и уверенную игру и соответсвующий результат!!

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