Дзенга может уйти из «Сампдории» в случае трансфера Кассано

Главный тренер «Сампдории» Вальтер Дзенга может покинуть клуб, пробыв в своей должности чуть более месяца. Решение 55-летнего специалиста связано с приглашением в команду форварда Антонио Кассано.





Кассано не входит в планы Дзенги, однако президент клуба Массимо Ферреро заинтересован в возвращении игрока. Сообщается, что в случае, если Дзенга действительно подаст в отставку, Ферреро попытается пригласить Чезаре Пранделли.