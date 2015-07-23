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    Дзенга может уйти из «Сампдории» в случае трансфера Кассано

    Главный тренер «Сампдории» Вальтер Дзенга может покинуть клуб, пробыв в своей должности чуть более месяца. Решение 55-летнего специалиста связано с приглашением в команду форварда Антонио Кассано.

    Кассано не входит в планы Дзенги, однако президент клуба Массимо Ферреро заинтересован в возвращении игрока. Сообщается, что в случае, если Дзенга действительно подаст в отставку, Ферреро попытается пригласить Чезаре Пранделли.
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    Источник: Football Italia

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    23.07.2015 21:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 24 июля 2015, 00:23

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