Билялетдинов продолжит карьеру в «Рубине»

30-летний полузащитник Динияр Билялетдинов, который сегодня расторг контракт со «Спартаком», вероятнее всего продолжит карьеру в казанском «Рубине», который возглавляет его отец Ринат Билялетдинов. Ранее наставник казанской команды признавался, что не прочь взять сына к себе в команду в случае обретения им статуса свободного агента, но требования к нему будут даже жестче, чем к другим.

Билялетдинов перешел в «Спартак» в начале 2012 года из английского «Эвертона» и выиграл серебряные медали чемпионата России. В минувшем сезоне футболист играл в составе «Торпедо» на правах аренды.