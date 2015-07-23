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    Билялетдинов продолжит карьеру в «Рубине»

    30-летний полузащитник Динияр Билялетдинов, который сегодня расторг контракт со «Спартаком», вероятнее всего продолжит карьеру в казанском «Рубине», который возглавляет его отец Ринат Билялетдинов. Ранее наставник казанской команды признавался, что не прочь взять сына к себе в команду в случае обретения им статуса свободного агента, но требования к нему будут даже жестче, чем к другим.

    Билялетдинов перешел в «Спартак» в начале 2012 года из английского «Эвертона» и выиграл серебряные медали чемпионата России. В минувшем сезоне футболист играл в составе «Торпедо» на правах аренды.
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    Источник: БИЗНЕС Online

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    23.07.2015 20:41
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    Комментарии75
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 24 июля 2015, 12:08

      удачи ему ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      ZenitSpb7 24 июля 2015, 11:24

      Как неожиданно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 24 июля 2015, 11:09

      На позиции плеймейкера пригодится! Ахметов еще совсем не обстрелянный, а Эдуарду весь сезон без замен не отпашит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 24 июля 2015, 11:02

      к папочке!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +335

      Поц 24 июля 2015, 08:57

      Какой ужос.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      Бабушка Онопкo 24 июля 2015, 08:41

      Вот и родственные связи пригодились

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      СтарыйСпартач 24 июля 2015, 07:37

      на лавку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 05:05

      родная кровь..

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 24 июля 2015, 04:59

      Давно пора!

      0
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      Рейтинг: +17

      Medium 33 24 июля 2015, 01:32

      Ну вот и свершилось, смысл был год комедию ломать!

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