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    Спортивный директор «Вольфсбурга» : «Ничего не знаю о желании Де Брюйне уйти»

    Спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс поделился мнением о возможном уходе полузащитника Кевина Де Брюйне. Английскике СМИ приписывают интерес к футболисту со стороны «Манчестер Сити».

    «У нас нет ничего нового.Ни Кевин, ни его агент ничего не говорили нам о его желании уйти», — сказал Аллофс.


    Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может предложить немецкому клубу за игрока 72 млн. евро, а сам Де Брюйне склоняется к переходу в английскую команду, однако в «Вольфсбурге» не желают расставаться с футболистом.
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    Источник: Sports.ru

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    23.07.2015 20:02
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 27 июля 2015, 10:25

      72 млн это бред конечно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 23 июля 2015, 20:16

      Повторенье - мать ученья...

      1
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