Спортивный директор «Вольфсбурга» : «Ничего не знаю о желании Де Брюйне уйти»

Спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс поделился мнением о возможном уходе полузащитника Кевина Де Брюйне. Английскике СМИ приписывают интерес к футболисту со стороны «Манчестер Сити».



«У нас нет ничего нового.Ни Кевин, ни его агент ничего не говорили нам о его желании уйти», — сказал Аллофс.



Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может предложить немецкому клубу за игрока 72 млн. евро, а сам Де Брюйне склоняется к переходу в английскую команду, однако в «Вольфсбурге» не желают расставаться с футболистом.