Модрич: «Уверен, Рамос хочет остаться в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич подчеркнул роль защитника Серхио Рамоса в команде. По словам хорвата, 29-летний испанец является лидером, как на поле, так и за его пределами.

«Серхио очень важен для нас, он капитан и лидер, как на поле, так и за его пределами. Уверен, что он хочет остаться в «Реале», – приводит слова Модрича TMW.

Ранее сообщалось, что Рамос не сумел договориться с клубом о повышении зарплаты до 10 млн евро в год и твердо решил покинуть «Реал». Главным претендентом на футболиста считается «Манчестер Юнайтед», готовый заплатить за Рамоса 60 млн евро.