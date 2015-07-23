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    Модрич: «Уверен, Рамос хочет остаться в «Реале»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич подчеркнул роль защитника Серхио Рамоса в команде. По словам хорвата, 29-летний испанец является лидером, как на поле, так и за его пределами.

    «Серхио очень важен для нас, он капитан и лидер, как на поле, так и за его пределами. Уверен, что он хочет остаться в «Реале», – приводит слова Модрича TMW.
    Ранее сообщалось, что Рамос не сумел договориться с клубом о повышении зарплаты до 10 млн евро в год и твердо решил покинуть «Реал». Главным претендентом на футболиста считается «Манчестер Юнайтед», готовый заплатить за Рамоса 60 млн евро.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2015 19:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 26 июля 2015, 15:58

      Удачи ему и в Реале, и в сборной!

      0
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 24 июля 2015, 08:06

      Это радует,удачи Серёге!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 24 июля 2015, 07:47

      Абсолютно согласен с тобой Лука!

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 06:25

      денежный вопрос простым не бывает

      0
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      Рейтинг: +131

      КиLLеr 24 июля 2015, 02:45

      Старый маразматик Педерес рушит атмосферу в клубе,от него бегут все,жалко клуб,которым не умеют управлять.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 23 июля 2015, 21:15

      Пока Перес у руля, вообще нивчем нельзя был уверенным.

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      Рейтинг: +243

      No problem 23 июля 2015, 20:24

      Надеюсь после этих слов, П и Д р е с ...не "закажет" тебя
      Оч надеюсь че Сережа останется

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