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    Салах близок к переходу в «Рому»

    Полузащитник «Челси» Мохамед Салах близок к переходу в «Рому» на правах аренды. Итальянцы заплатят лондонцам 2 млн евро и следующим летом будут обязаны выкупить египтянина за 20 млн. Салах подпишет с «Ромой» четырехлетний контракт с окладом в р 3 млн евро в год.


    Последним клубом египтянина была «Фиорентина», где Салах также играл на правах аренды и куда футболист отказался возвращаться.
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    Источник: Skysports

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    23.07.2015 19:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +131

      КиLLеr 24 июля 2015, 02:53

      Салах в прошлом сезоне был очень хорош,но надолго ли его хватит,наверняка с этой мыслью Интер его не приобрел,а переключился на Перишича.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 23 июля 2015, 23:27

      А, если Салах сдуется, 20 лимонов ромки все равно отдадут?

      0
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      Рейтинг: +131

      КиLLеr > Lazio-Kiev 24 июля 2015, 02:56

      По контракту будут по любому обязаны выплатить всю сумму.

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 23 июля 2015, 22:28

      Хороши будет трансфер для волков.

      0
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