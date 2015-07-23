Полузащитник «Челси» Мохамед Салах близок к переходу в «Рому» на правах аренды. Итальянцы заплатят лондонцам 2 млн евро и следующим летом будут обязаны выкупить египтянина за 20 млн. Салах подпишет с «Ромой» четырехлетний контракт с окладом в р 3 млн евро в год.



Последним клубом египтянина была «Фиорентина», где Салах также играл на правах аренды и куда футболист отказался возвращаться.