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    Кечинов: «Билялетдинов попал не в свою команду»

    Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением, почему Динияр Билялетдинов не сумел пробиться в основой состав «Спартака». Ранее стало известно, что москвичи расторгли контракт с бывшим игроком сборной России.
    «Динияр Билялетдинов попал не в свою команду. Такое часто бывает. В одной команде футболист играет неплохо, а попадает в другую, и у него ничего не получается. Это ни в коем случае не связано с возрастом. Валерий Карпин, Мурат Якин и сейчас Дмитрий Аленичев не видели его в составе, поэтому и не в тренере дело. У Билялетдинова может получиться в другой команде, он умеет играть. Ему нужно просто найти свою команду», - цитирует Кечинова «Чемпионат».
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    Источник: Чемпионат.ком

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    23.07.2015 19:08
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +34

      GGGringOOO 24 июля 2015, 20:02

      поспорил бы. Если бы он себя проявлял (хотя бы желанием и бегом) то его бы захотели взять в аренду другие клубы, а не отдавали тупо "поиграть" за Торпедо

      0
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      Рейтинг: +15

      Misha197888 24 июля 2015, 15:21

      Разгрузили зарплатную ведомость!

      0
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      Рейтинг: +31

      KURUM 24 июля 2015, 08:07

      Где то, во втором дивизионе его команда..

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 24 июля 2015, 05:06

      Вряд ли. Дело в самом игроке

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      Рейтинг: +146

      Serjinho 24 июля 2015, 00:52

      ну да, сначала он попал в "тот" локо, который и без него остался бы таким же локо, потом он попал "не в тот" эвертон, потом "не в тот" спартак, попадал "не в ту" сборную. бред это все. просто парень хилый и деревянный, вот и все. вообще не понимаю какого-то интереса к нему, ибо он, даже за молодняк гоняя, оставался таким же невзарчным бревном

      3
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 23 июля 2015, 21:59

      скис он после того как его Эвертон купил.

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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 23 июля 2015, 21:56

      У отца в рубине, возможно, заиграет. Удачи Динияру.

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      Рейтинг: +148

      Miha 23 июля 2015, 21:44

      Да не найдет он уже своей команды. Возраст не тот. Только если в Казахстан☝️

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      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 23 июля 2015, 21:15

      Его команда в парках в шахматишки режется.

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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 20:26

      похоже, разучился он играть!

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